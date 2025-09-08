  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۳

معاون امور هنری وزارت ارشاد برکنار و سرپرست جدید منصوب شد

معاون امور هنری وزارت ارشاد برکنار و سرپرست جدید منصوب شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی محمدمهدی احمدی را به عنوان سرپرست جدید معاونت امور هنری این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی نادره رضایی به عنوان معاون امور هنری وزیر، در حکمی محمدمهدی احمدی را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست جدید این معاونت منصوب کرد.

محمدمهدی احمدی مشاور عالی وزیر و رئیس حوزه ریاست وزارت فرهنگ را برعهده دارد و قرار است تا تعیین معاون بعدی، به عنوان سرپرست معاونت هنری، امور مربوط به این معاونت را رسیدگی کند.

وزیر فرهنگ در حکم خود، از تلاش‌های فراوان نادره رضایی در مدت زمان مسئولیت تشکر و تاکید کرد که فرایندهای آغاز شده در معاونت امور هنری در طول ماه‌های گذشته، با دقت توسط سرپرست این معاونت ادامه پیدا می‌کند.

کد خبر 6583981
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها