هاشمیان: هنوز به شرایط استاندارد مد نظرمان نرسیدیم

به گزارش خبرنگار مهر،وحید هاشمیان در نشست خبری بعد از دیدار برابر فولاد گفت: بعد از وقفه ای که در لیگ برتر رخ داد و تعدادی از بازیکنان نبودند تمرینات خوبی داشتیم و بازی خوبی هم انجام دادیم اما هنوز به استاندارد مد نظرمان نرسیدیم.

وی ادامه داد: موقعیت های خوبی را برای گلزنی به وجود آوردیم اما گلی که فولاد زد بازی را عوض کرد. با این حال ما به بازی برگشتیم و اتفاقی مثبتی که رخ داده این است که روند تیم ما بهتر شده است. هنوز هفته سوم است و چند بازیکن مصدوم داشتیم. اطمینان داریم که در هفته های بعد شرایط بهتری خواهیم داشت.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد نقش میلاد محمدی در این دیدار و گلی که تیمش دریافت کرد گفت: گلی که خوردیم با خطای بیفوما بود و میلاد نقشی نداشت. او بازی خوبی را انجام داد و به خاطر مصدومیت بازیکنان دیگر از او در این مسئولیت استفاده کردیم.

وی در مورد تعویض های تیمش هم گفت: به نظرم بازیکنانی که به عنوان تعویضی وارد زمین شدند عملکرد خوبی داشتند و تاثیرشان را در زمین گذاشتند.

