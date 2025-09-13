  1. ورزش
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۴

هاشمیان: هنوز به شرایط استاندارد مد نظرمان نرسیدیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی تیمش برابر فولاد در هفته سوم لیگ برتر گفت: با وجود این که بازی خوبی انجام دادیم اما هنوز به شرایط استاندارد مد نظرمان دست پیدا نکرده یم.

به گزارش خبرنگار مهر،وحید هاشمیان در نشست خبری بعد از دیدار برابر فولاد گفت: بعد از وقفه ای که در لیگ برتر رخ داد و تعدادی از بازیکنان نبودند تمرینات خوبی داشتیم و بازی خوبی هم انجام دادیم اما هنوز به استاندارد مد نظرمان نرسیدیم.

وی ادامه داد: موقعیت های خوبی را برای گلزنی به وجود آوردیم اما گلی که فولاد زد بازی را عوض کرد. با این حال ما به بازی برگشتیم و اتفاقی مثبتی که رخ داده این است که روند تیم ما بهتر شده است. هنوز هفته سوم است و چند بازیکن مصدوم داشتیم. اطمینان داریم که در هفته های بعد شرایط بهتری خواهیم داشت.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد نقش میلاد محمدی در این دیدار و گلی که تیمش دریافت کرد گفت: گلی که خوردیم با خطای بیفوما بود و میلاد نقشی نداشت. او بازی خوبی را انجام داد و به خاطر مصدومیت بازیکنان دیگر از او در این مسئولیت استفاده کردیم. 

وی در مورد تعویض های تیمش هم گفت: به نظرم بازیکنانی که به عنوان تعویضی وارد زمین شدند عملکرد خوبی داشتند و تاثیرشان را در زمین گذاشتند. 

