به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، در دیدار با مریم جلالی معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: کرمان با برخورداری از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد در حوزه صنایع‌دستی، آماده گسترش همکاری‌های ملی و اجرای طرح‌های مشترک در راستای رونق تولید و صادرات است.

وی، با اشاره به جایگاه کرمان در تولید صنایع‌دستی متنوع افزود: کرمان به عنوان یکی از استان‌های پیشگام در حوزه صنایع‌دستی، با داشتن هنرمندان خلاق و پیشکسوتان صاحب‌نام، سهم چشمگیری در معرفی هنرهای اصیل ایرانی دارد، قالی کرمان، پته‌دوزی، مسگری و ده‌ها رشته دیگر صنایع‌دستی، میراث ارزشمندی است که نیازمند حمایت‌های ملی برای حضور پررنگ‌تر در بازارهای داخلی و خارجی است.

وی با تأکید بر اینکه صنایع‌دستی به عنوان نماد هویت فرهنگی و هنری ایران‌زمین شناخته می‌شود، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند پیوند میان سیاست‌های کلان وزارتخانه و ظرفیت‌های استانی هستیم تا بتوانیم با ایجاد زیرساخت‌های پایدار، به اشتغال‌زایی، توسعه صادرات و معرفی جهانی صنایع‌دستی کرمان کمک کنیم.

نیکرو، خاطرنشان کرد: آمادگی داریم با تعامل و همکاری نزدیک با معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، طرح‌های مشترکی در زمینه آموزش، بازاریابی، برند سازی، استانداردسازی و حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی اجرا کنیم تا جایگاه شایسته صنایع‌دستی کرمان بیش از پیش تقویت شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به تجارب خوب استان در برگزاری نمایشگاه‌های ملی صنایع‌دستی، افزود: استان کرمان آمادگی کامل دارد تا میزبان هفدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی با حضور هنرمندان کشوری و استانی در آبان ماه سال‌جاری باشد.