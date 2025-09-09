  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

حمایت ۴۰۰ روزنامه‌نگار فرانسوی از خبرنگاران غزه در نامه به مکرون

حمایت ۴۰۰ روزنامه‌نگار فرانسوی از خبرنگاران غزه در نامه به مکرون

۴۰۰ خبرنگار فرانسوی در پیامی به رئیس جمهور فرانسه خواستار حمایت از خبرنگاران و روزنامه نگاران غزه در برابر جنایت‌های صهیونیست‌ها شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بیش از ۴۰۰ روزنامه‌نگار فرانسوی‌زبان در مطلبی که دوشنبه ۸ سپتامبرمنتشر شد، از پاریس خواستند تا تعلیق خروج روزنامه‌نگاران غزه را که مایل به این کار هستند، لغو کند و به مطبوعات بین‌المللی امکان دسترسی فوری به تحولات میدانی غزه را بدهند.

در پیام این خبرنگاران به امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، آمده است:

آقای رئیس‌جمهور:

به ما اجازه دهید همکاران فلسطینی‌مان را از غزه بیاوریم. ما بیش از ۴۰۰ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای فرانسوی و فرانسوی‌زبان هستیم که از ژوئیه گذشته از آماده‌سازی پرونده‌های تخلیه و پذیرش همکاران فلسطینی‌مان از غزه حمایت می‌کنیم، که بیشتر آنها روابط نزدیکی با فرانسه دارند.

در این نامه آمده است که برخی از این افراد با آژانس‌های خبری بزرگی مانند «لوموند»، شبکه تلویزیونی «بی اف ام»، خبرگزاری فرانسه و شبکه «ال سی آی» کار می‌کنند. این روزنامه‌نگاران جان خود را به خطر می‌اندازند و با وجود سانسور رسانه‌ای تحمیل شده توسط رژیم صهیونیستی، که غزه را به یک «منطقه مرگ» واقعی برای این حرفه تبدیل کرده، به فرانسوی‌ها امکان دسترسی به اطلاعات و اخبار را می‌دهند.

این خبرنگاران اعلام کردند: ما نیز به نوبه خود، به شرایط سخت آماده‌سازی پرونده‌های همکارانمان متعهد هستیم، مدارک هویتی آنها را جمع‌آوری می‌کنیم، گواهی‌های کار از رسانه‌های فرانسوی یا خارجی که با آنها کار کرده‌اند را جمع‌آوری می‌کنیم و شرایط کاری، اثبات اقامت و حمایت مالی را برای آنها جمع‌آوری می‌کنیم و مسکنی را برای آنها فراهم می‌کنیم که کرامت آنها را حفظ کند.

کد خبر 6584802

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها