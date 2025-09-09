بهره برداری از ۲۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی ظهر سه شنبه در آیین بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی تابان برش آفتاب توره اظهار کرد: پروژههای جدیدی برای استفاده از پشتبامها و اراضی شناسایی شده در دست اجرا است.
وی افزود: ۶۰ متقاضی برای استفاده از فضای پشتبام جهت تولید برق ثبت نام کردهاند و ظرفیت تولید ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات برق از این فضا شناسایی شده است که میتوان به صورت قطعی یکهزار مگاوات برق تولید کرد.
محمودی تصریح کرد: زمین و اراضی لازم برای تولید ۵ هزار و ۳۰۰ مگاوات برق شناسایی شده و تا کنون واگذاری قطعی برای سه هزار و ۳۰۰ مگاوات انجام شده است.
وی ادامه داد: این روند تا تحقق کل ظرفیت ادامه خواهد داشت و ظرفیتهای جدید نیز در حال شناسایی است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی افزود: اجرای سیستم تشویقی «سطح زیر اشغال» در استان با موفقیت همراه بوده و اکثر ساختمانهای جدید تمایل خود را برای بهرهبرداری از پشتبامها در تولید برق نشان دادهاند.
وی تاکید کرد: این پروژه، بخشی از برنامه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، تعهد استان مرکزی به افزایش تولید برق پایدار و استفاده بهینه از پشتبامها و اراضی شناساییشده را نشان میدهد.
نیروگاه خورشیدی تابان برش آفتاب توره در استان مرکزی همزمان با هفت استان دیگر کشور به صورت برخط به بهرهبرداری رسید و گامی مهم در توسعه تولید انرژیهای تجدیدپذیر برداشته شد.
