  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

بهره برداری از ۲۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مرکزی

بهره برداری از ۲۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مرکزی

اراک- مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: ۲۱ و ۲ دهم مگاوات نیروگاه خورشیدی در این استان با اعتبار ۶۳۶میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی ظهر سه شنبه در آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی تابان برش آفتاب توره اظهار کرد: پروژه‌های جدیدی برای استفاده از پشت‌بام‌ها و اراضی شناسایی شده در دست اجرا است.

وی افزود: ۶۰ متقاضی برای استفاده از فضای پشت‌بام جهت تولید برق ثبت نام کرده‌اند و ظرفیت تولید ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات برق از این فضا شناسایی شده است که می‌توان به صورت قطعی یکهزار مگاوات برق تولید کرد.

محمودی تصریح کرد: زمین و اراضی لازم برای تولید ۵ هزار و ۳۰۰ مگاوات برق شناسایی شده و تا کنون واگذاری قطعی برای سه هزار و ۳۰۰ مگاوات انجام شده است.

وی ادامه داد: این روند تا تحقق کل ظرفیت ادامه خواهد داشت و ظرفیت‌های جدید نیز در حال شناسایی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی افزود: اجرای سیستم تشویقی «سطح زیر اشغال» در استان با موفقیت همراه بوده و اکثر ساختمان‌های جدید تمایل خود را برای بهره‌برداری از پشت‌بام‌ها در تولید برق نشان داده‌اند.

وی تاکید کرد: این پروژه، بخشی از برنامه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تعهد استان مرکزی به افزایش تولید برق پایدار و استفاده بهینه از پشت‌بام‌ها و اراضی شناسایی‌شده را نشان می‌دهد.

نیروگاه خورشیدی تابان برش آفتاب توره در استان مرکزی همزمان با هفت استان دیگر کشور به صورت برخط به بهره‌برداری رسید و گامی مهم در توسعه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته شد.

کد خبر 6585065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها