حمله هوایی رژیم صهیونیستی به پایتخت یمن+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المسیره لحظاتی پیش از حمله رژیم صهیونیستی به صنعا پایتخت یمن خبر داد.

نیروهای مسلح یمن با اعلام این مطلب تاکید کرد که سامانه‌های دفاعی یمن عملیات مقابله با جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در نقض تمامیت ارضی این کشور را آغاز کرده‌اند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که این حمله پایگاه‌های نظامی و مخازن سوخت و مراکز رسانه‌ای یمن را هدف قرار داده است.

در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به منطقه الحزم در جوف نیز مراکز حکومتی یمن هدف حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

پایگاه خبری المسیره همچنین از تجاوز رژیم صهیونیستی به یک مرکز پزشکی در جنوب غرب صنعا پایتخت یمن خبر داد.

خبرگزاری رویترز نیز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در این حمله مقر وزارت دفاع یمن را هدف موشک باران قرار داده است.