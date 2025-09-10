قطر: پاسخ به حمله اسرائیل در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در گفت‌وگو با شبکه «سی‌ان‌ان» تأکید کرد: نتانیاهو باید به دست عدالت سپرده شود و او تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی است.

وی افزود که کشورش از رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، پیام قوی و روشنی درباره بمباران‌های اسرائیل دریافت کرده است.

نخست وزیر قطر با قدردانی از موضع ترامپ، گفت این موضع باید با اقدامات عملی همراه شود.

بن عبدالرحمن افزود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در زمینه میانجی‌گری جدی نبوده و تنها وقت‌کشی می‌کرده است.

نخست‌وزیر قطر با ابراز خشم شدید از حملات اخیر، آن را «تروریسم دولتی» دانست و هشدار داد که «پاسخی از سوی منطقه در راه خواهد بود.»

وی تصریح کرد که این موضوع در حال حاضر با شرکای منطقه‌ای مورد بحث قرار دارد و ابراز امیدواری کرد که «واکنش کشورهای منطقه واقعی و مؤثر باشد تا یاغی گری اسرائیل متوقف شود».

بن عبدالرحمن گفت: تهدیدات نتانیاهو را نمی‌پذیریم، وی قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و مردم غزه را به گرسنگی می‌کشاند.

وی افزود: نتانیاهو تلاش می‌کند درس‌های حقوقی بدهد، در حالی که خود قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.