خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با سالروز میلاد پیامبر اعظم (ص)، آئین‌های باشکوه «مهمانی امت احمد (ص)» در استان‌های مختلف کشور برگزار شد؛ مراسمی که صحنه‌ای بی‌بدیل از وحدت، صلح و برادری اسلامی را به نمایش گذاشت.

در میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)، سراسر ایران اسلامی میزبان جشن‌های باشکوهی با عنوان «مهمانی امت احمد (ص)» بود این مراسم وحدت‌بخش با حضور اقشار مختلف مردم، علما، روحانیون و فعالان فرهنگی، دینی و اجتماعی در استان‌های سراسر کشور برگزار شد.

از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، مردم با حضور گسترده در مساجد، مصلاها، میادین اصلی شهرها و مراکز فرهنگی، با برپایی محافل قرآنی، مولودی‌خوانی، سخنرانی‌، آئین‌های سنتی و اطعام عمومی، عشق و ارادت خود را به پیامبر اسلام (ص) و ارزش‌های والای وحدت اسلامی ابراز کردند.

حضور چهره‌های شاخص شیعه و اهل سنت در کنار یکدیگر، نمادی از انسجام ملی و دینی در جامعه اسلامی ایران بود؛ صحنه‌هایی از احترام متقابل، هم‌نشینی برادرانه و همدلی اجتماعی در جای‌جای کشور طنین‌انداز شد.

خبرنگاران مهر در استان‌های مختلف کشور جلوه‌هایی ناب از وحدت و یکپارچگی مردم ایران را در این ایام به تصویر کشیده‌اند که در ادامه گزارش‌های استانی از حال و هوای برگزاری مراسم «مهمانی امت احمد (ص)» در نقاط مختلف کشور را مشاهده می‌کنید.

جشن «امت احمد» با محوریت ایجاد وحدت در آذربایجان شرقی برگزار شد

همزمان با هفته وحدت جشن «امت احمد» با هدف توجه به سیره نبی مکرم اسلام و با حضور اقشار مختلف مردم در محوطه تاریخی مسجد کبود تبریز برگزار شد.

آذربایجان غربی رنگین کمان وحدت اقوام؛ برگزاری جشن‌های هفته وحدت

آذربایجان غربی در بین استان‌های کشور نماد وحدت و همدلی میان اقوام و مذاهب مختلف است، نمادی از وحدت غیور مردان و شیرزنان شیعه و سنی، آشوری و ارمنی در ایران اسلامی که سال‌های طولانی با صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و امروز در سالروز میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) بار دیگر همدلی و اتحاد بیش از پیش به نمایش گذاشته شده است.

جمعیت آذربایجان غربی به ویژه در جنوب این استان همانند چند استان دیگر کشور تلفیقی از مردم شیعه و سنی بوده که همه ساله با شور و شوق فراوان به استقبال هفته وحدت رفته و برگزاری جشن‌های ویژه هفته وحدت با حضور برادران اهل سنت و شیعه در کنار هم بار دیگر وحدت و یکپارچگی مسلمان را به تصویر می‌کشد.

وحدت و برادری یکی از زیباترین واژه‌ها و ارمغان پیامبر رحمت برای جوامع بشری است و وحدت مسلمانان مانند چتری از رحمت خداوند بر سر امت اسلام است که از بین برنده کینه‌ها و خودخواهی‌ها و موجب صفای قلوب خواهد بود امروز ضرورت حفظ وحدت بیش از هر زمانی است.

برپایی جشن امت احمد در میدان عتیق اصفهان

جشن امت احمد به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در میدان عتیق این شهر برپا شد.

نمایش همبستگی امت اسلامی در جشن امت احمد بیله‌سوار

جشن بزرگ و با شکوه امت احمد به مناسبت فرخنده‌ترین در جهان اسلام، یعنی میلاد با سعادت پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) و نیز سالگرد میلاد ششمین اختر تابناک امامت و ولایت، امام جعفر صادق (علیه‌السلام)، در فضایی سرشار از شور و شعور ایمانی و با حضور پرشور مردم عزیز بیله‌سوار در پارک تپه نرگس این شهرستان برگزار شد.

این مراسم معنوی و باشکوه، با حضور گسترده و چشمگیر مسئولین محلی و استانی، چهره‌های فرهنگی، و آحاد مختلف مردم فهیم و ولایی شهرستان بیله‌سوار همراه بود که همبستگی و انسجام عمیق آنان را در محبت به ساحت مقدس نبوت و امامت به نمایش گذاشت.

جشن میلاد پیامبر و امام صادق در گناوه برگزار شد

جشن بزرگ میلاد با سعادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) همزمان با گرامی داشت هفته «وحدت» و «وقف» در آستان مقدس امامزاده سلیمان بن علی (ع) گناوه برگزار شد.

میهمانی ۱۰ هزار نفری «امت احمد» در شهرکرد برگزار شد

هم‌زمان با هفته وحدت و ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) جشن‌های «میهمانی خانوادگی امت احمد (ص)» در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری و مراکز شهرستان‌ها طی روز گذشته و امروز برگزار می‌شود.

جشن میلاد حضرت محمد (ص) در بیرجند

همزمان با سالروز میلاد پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص)، جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) در فرهنگسرای بیرجند برگزار شد.

شکوه میلاد نبوی زیر گنبد طلای امام رضا (ع)

شکوه میلاد نبوی زیر گنبد طلای امام رضا (ع)، مشهد را غرق نور و شور کرد. هزاران زائر از ایران و جهان اسلام در صحن‌های رضوی، با نوای صلوات و مدیحه‌سرایی، این شب مبارک را گرامی داشتند.