حاجی صادقی: دین مانع باختن در دنیا و وحدت رمز پیروزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی عصر سه شنبه در جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) در حسینیه اعظم شهر لار با اشاره به جایگاه علمی و دینی این منطقه، از علمای بزرگ شیعه و اهلسنت خطه لارستان تقدیر و از فرصت حضور در لارستان ابراز خرسندی کرد و گفت: لارستان منطقهای است با سابقه درخشان در علم، فرهنگ، دیانت و وحدت.
وی ادامه داد: این منطقه علمای بزرگی چون مرحوم آیتالله سیدعبدالحسین لاری را در خود پرورانده است و میراثدار حرکت وحدتبخش آنان است.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه خداوند در قرآن نعمتها را به دو بخش ظاهری و باطنی تقسیم میکند، افزود: نعمتهایی چون امنیت و سلامت قابل لمساند، اما نعمتی مانند دین، از جنس نعمتهای معنوی و باطنی است که باید قدر آن را دانست.
حجت الاسلام حاجیصادقی با اشاره به فلسفه بعثت انبیا گفت: بزرگترین نعمت خدا، بعثت پیامبر اکرم (ص) و نعمت دین است.
وی با تأکید بر اینکه دین آمده است تا انسان را از حیوانیت به حیات طیبه برساند، نه اینکه او را محدود کند، ادامه داد: دین آمده است تا زندگی را هدفمند، با آرامش و با کرامت انسانی همراه کند.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دین آمده تا ما در زندگی دنیا بازنده نباشیم، افزود: بد معرفی کردن دین، بزرگترین ظلم به نسل جوان است.
حجت الاسلام حاجیصادقی گفت: دین ما را به انسانیت واقعی میرساند و مانع سقوط انسان به پستترین جایگاهها میشود.او با اشاره به آیه «إِنَّ الإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ»، گفت: دین آمده تا ما را از این خسران نجات دهد، به شرطی که ایمان و عمل صالح داشته باشیم.
وی در ادامه سخنان خود، به وظیفه انسان در قبال نعمتهای الهی اشاره کرد و ادامه داد: شکر نعمت، تنها در زبان نیست، بلکه باید در عمل دیده شود.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه انقلاب اسلامی را احیای بعثت پیامبر (ص) دانست و افزود: دشمنی استکبار با ما بهخاطر هویت اسلامی انقلاب است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: آمریکا با انرژی هستهای یا موشکهای ما مشکل ندارد، مشکل آنها دین ماست.
حجتالاسلام حاجی صادقی با اشاره به اینکه قوی بودن، یکی از مهمترین ارکان مقابله با دشمن است، گفت: سیاست دشمن ضعیف کردن ماست تا ما را به اطاعت وادارد، همانطور که فرعون چنین کرد.
وی با تاکید بر اینکه شیاطین جن و انس، هدفشان ایجاد اختلاف و شکاف میان امت اسلامی است، ادامه داد: هر ندای تفرقه، چه با شعار ملیگرایی و چه با شعار مذهبی، صدای شیطان است.امروز رمز قدرت ما در وحدت و انسجام ملی و دینی ماست
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به عملیات ۱۲ روزه اخیر مقاومت، آن را شکست سنگینی برای استکبار دانست و افزود: آنها خیال کرده بودند میتوانند مردم را به خیابان بکشانند و انقلاب را تمام کنند. اما دیدند که مردم، خشم مقدس خود را علیه دشمن فریاد زدند و همه نقشهها بر باد رفت.
وی با اشاره به نقش کلیدی ولایت فقیه در مدیریت بحرانها، ادامه داد: امروز حتی تحلیلگران غربی نیز به کارآمدی نظام ولایت فقیه اذعان کردهاند.
حجت الاسلام حاجیصادقی با اشاره به وحدت شیعه و سنی در ایران و منطقه افزود: همه ما حول محور قرآن و رسالت پیامبر (ص) متحدیم و امروز بیش از هر زمان نیازمند حفظ انسجام هستیم، زیرا دشمن آخرین تلاش خود را برای ضربه زدن به وحدت ما به کار بسته است.
