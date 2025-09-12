سفر قطعی اینفانتینو به تهران؛ گارانتی حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره حضور اینفانتینو در رختکن تیم ملی و حضور بدون مشکل در جام جهانی گفت: یکی از مسائلی که در این چند وقت اخیر در مورد آن زیاد صحبت می‌شد بحث حضور تیم ملی فوتبال در مسابقات جام جهانی است. تقریباً ۲۸۰ روز دیگر مسابقات آغاز می‌شود و با همه توان مسائل پشتیبانی تیم در حال پیگیری است. یکی از این موارد مذاکره تاج با اینفانتینو بود که او تأکید کرد که تیم ملی فوتبال ایران بدون مشکل در مسابقات جام جهانی شرکت خواهد کرد.

وی گفت: اینفانتینو در رختکن تیم ملی هم حضور پیدا کرد و از خاطراتی که تیم ملی فوتبال ایران داشته و گل‌هایی که بازیکنان به ثمر رسانده صحبت کرد. به نظرم این اتفاق گام مهمی بود تا از این به بعد تیم ملی فوتبال ایران با آمادگی و برنامه‌ریزی منسجم راهی مسابقات شود، بدون اینکه مسائل سیاسی در ورزش نفوذ کند.

سخنگوی فدراسیون فوتبال که در برنامه ورزش و مردم صحبت می کرد، در پاسخ به این سوال که آیا اینفانتینو تأکید کرده که در مکزیک گروه ایران در مسابقات جام جهانی خواهد بود، عنوان کرد: خیر چنین قولی نداد. ما هم به صورت کلی مواردی در مورد این موضوع شنیدیم ولی تا زمان قرعه‌کشی باید منتظر بمانیم. چیز رسمی در این زمینه اطلاع رسانی نشده اما موضوع حضور تیم ملی است و بارها خودش هم به انگلیسی اشاره کرد که گارانتی بابت حضور ایران صورت می‌گیرد. او قبل از جام جهانی به تهران هم سفر خواهد کرد.

وی در مورد پرونده ریکاردو آلوز گفت: به صورت کلی فدراسیون فوتبال به این نگاه قائل است که برای رسیدن به یک نقطه نظر مشترک پیشگام باشد. جلساتی برگزار شد و شب گذشته سازمان لیگ نامه‌ای به باشگاه سپاهان ارسال کرد. در حوزه فسخ آن چیزی که مهم است، ریسک فسخ احتمالی برعهده باشگاه مقصد و بازیکن منتقل شده است. جلساتی بین تراکتور و سپاهان بود و طرفین باید به جمع‌بندی برسند.