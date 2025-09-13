به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی اظهار داشت: محمد طالبی، خیر نیک اندیش با تعهد ۱۵ میلیارد تومان در کنار تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار دولتی از سوی ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان زمینه اجرای این پروژه را فراهم کرده است که این مشارکت در چارچوب طرح ملی «نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی» انجام میشود و به عنوان نمونهای موفق از همافزایی دولت و مردم در توسعه زیرساختهای آموزشی استان به شمار میرود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان افزود: این مدرسه با زیربنایی بیش از هزار متر مربع و در قالب ۱۲ کلاس درس با سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد تومانی ساخته خواهد شد و میتواند بخش مهمی از نیازهای آموزشی دانشآموزان روستای محمدآباد خاش را پوشش دهد.
وی این اقدام را گامی طلایی برای ارتقای زیرساختهای آموزشی سیستان و بلوچستان توصیف کرد و گفت: احداث این فضای آموزشی نهتنها کیفیت تعلیم و تربیت را در منطقه افزایش میدهد بلکه زمینهساز توسعه پایدار و آیندهای روشن برای نسل فردا خواهد شد.
لکزایی در پایان با قدردانی از خیران مدرسهساز تصریح کرد: خیران بازوان توانمند دولت در توسعه فضاهای آموزشی هستند و مشارکت آنان امید را به دل دانشآموزان مناطق محروم بازمیگرداند و آیندهای روشنتر برای آنان رقم میزند.
