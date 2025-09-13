  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

حذف امیرمحمد یزدانی از مسابقات جهانی کشتی؛ وتو درستکار جواب نداد

حذف امیرمحمد یزدانی از مسابقات جهانی کشتی؛ وتو درستکار جواب نداد

امیرمحمد یزدانی پس از شکست مقابل حریف آذربایجانی خود در گروه بازنده‌ها قرار گرفت اما باخت حریفش مقابل کشتی‌گیر ارمنستانی، باعث شد تا پرونده یزدانی در مسابقات جهانی بسته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن ۷۰ کیلوگرم مسابقات کشتی قهرمانی جهان، امیرمحمد یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۵ بر ۴ مغلوب کانان هیبت اف از آذربایجان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف ارمنستانی، یزدانی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

امیرمحمد یزدانی بعد از ناکامی در وزن ۷۴ کیلوگرم و شکست برابر یونس امامی برای مسابقات جهانی کشتی آزاد به اردوی تیم ملی دعوت شد تا در وزن ۷۰ کیلوگرم به روی تشک برود. در حالی که بسیاری تصور می‌کردند جهانی زاگرب برای یزدانی جوان تمام شده، اما کادر فنی تیم ملی در اقدامی سوال برانگیز یزدانی را به اردو تیم ملی در وزن ۷۰ کیلوگرم دعوت کرد تا بار دیگر بتواند در جهانی عرض اندام کند. اقدامی که حتی با گلایه سینا خلیلی قهرمان جوانان جهان هم همراه شد.

در نهایت یزدانی جواب اعتماد کادر فنی که بدون مسابقه انتخابی او را به اردوی تیم ملی دعوت کرده بودند را نداد و در همان دور نخست با یک نمایش ضعیف و دور از انتظار مقابل حریف آذربایجانی خود شکست خورد.

کد خبر 6588085
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها