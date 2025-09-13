حذف امیرمحمد یزدانی از مسابقات جهانی کشتی؛ وتو درستکار جواب نداد

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن ۷۰ کیلوگرم مسابقات کشتی قهرمانی جهان، امیرمحمد یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۵ بر ۴ مغلوب کانان هیبت اف از آذربایجان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف ارمنستانی، یزدانی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

امیرمحمد یزدانی بعد از ناکامی در وزن ۷۴ کیلوگرم و شکست برابر یونس امامی برای مسابقات جهانی کشتی آزاد به اردوی تیم ملی دعوت شد تا در وزن ۷۰ کیلوگرم به روی تشک برود. در حالی که بسیاری تصور می‌کردند جهانی زاگرب برای یزدانی جوان تمام شده، اما کادر فنی تیم ملی در اقدامی سوال برانگیز یزدانی را به اردو تیم ملی در وزن ۷۰ کیلوگرم دعوت کرد تا بار دیگر بتواند در جهانی عرض اندام کند. اقدامی که حتی با گلایه سینا خلیلی قهرمان جوانان جهان هم همراه شد.

در نهایت یزدانی جواب اعتماد کادر فنی که بدون مسابقه انتخابی او را به اردوی تیم ملی دعوت کرده بودند را نداد و در همان دور نخست با یک نمایش ضعیف و دور از انتظار مقابل حریف آذربایجانی خود شکست خورد.