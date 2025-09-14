https://mehrnews.com/x392nD ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲ کد خبر 6589207 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲ فعال سوئدی: جهانی که در آن نسل کشی مجاز است، ترسناک است+ فیلم «گرتا تونبرگ» فعال مشهور سوئدی میگوید: بیش از آنکه از بازداشت بترسیم از جهانی می ترسیم که در آن نسل کشی مجاز است و دولتها از زشتترین جنایات جنگی حمایت میکنند. کد خبر 6589207 کپی شد مطالب مرتبط غزه در محاصره و آتش ادامه تظاهرات فلسطینیان در مرز غزه افزایش آمار شهدا به 2069 و زخمی شدگان به 10310/صدای آژیر در جنوب تل آویو غزه در هنگام شب برچسبها غزه جنگ غزه نوار غزه رژیم صهیونیستی
