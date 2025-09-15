«جوانی جمعیت و حجاب و عفاف» ۲ مسئله امروز شاهرود است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی بعد از ظهر دوشنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شاهرود در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی حجاب و عفاف و همچنین جوانی جمعیت و نرخ باروری را دو مسئله‌ای دانست که امروز شهرستان شاهرود با آن روبرو است.

وی خواستار ورود دستگاه‌های فرهنگی به این دو مقوله شد و افزود: حجاب و عفاف و جوانی جمعیت تا زمانی که رفع نشوند در دستور کار ستاد فریضتین شهرستان شاهرود قرار خواهند داشت.

امام جمعه شاهرود در ادامه ضمن اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید ابراز کرد: فرصت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، فرصت خوبی برای ترویج معروفات به خصوص در بین نسل جوان است که باید دستگاه‌های فرهنگی از این ظرفیت هم به خوبی بهره گیری کنند.

امینی با بیان اینکه مهندسی ذهن دانش‌آموزان از طریق تولید محتوای مناسب و خوارک دهی درست را ضروری دانست و تاکید کرد: دشمن هدفگذاری خود را به سوی نسل جوان جامعه برده و لذا باید هوشیار بود.

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های مقابله با توطئه‌های دشمنان، خوارک دادن مناسب به جوانان و نوجوانان به خصوص در بستر مجازی است، افزود: در حوزه تولید محتوای فرهنگی اقدامات ویژه ای باید در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه تولید محتوا و صحبت به زبان دانش آموزان و نوجوانان الزامات و پیش نیازهایی دارد، ابراز کرد: مردم باید توجیه شوند که نیازهای کشور و استعدادهای دانش‌آموزان چیست تا بنا به این مسائل با نسل جوان ارتباط بگیرند.