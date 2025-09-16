یادی از ۸۲ ستایشگران شهید استان سمنان؛ آسمان شاهرود ستاره باران شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اجلاسیه بزرگ شهدای مداح استان سمنان شامگاه دوشنبه به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، بسیج مداحان استان سمنان، بنیاد دعبل هخزایی و دیگر دست اندرکاران و به میزبانی سالن شقایق‌های دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

در این مراسم یاد و خاطر ۸۲ شهید مداح استان سمنان گرامی داشته شده همچنین با حضور جمعی از مسئولان، از خانواده معزز شهدای مداح و ذاکران اهل بیت (ع) قدردانی شد همچنین گفتنی است این مراسم در قالب کنگره بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان برگزار شد.

یادی از شهدای انقلاب تا کنون

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد شهدا، گفت: استان سمنان دیار سه هزار شهید، نشان داده در طول تاریخ انقلاب اسلامی و همچنین حوادثی و رویدادهایی مانند دفاع مقدس و عرصه‌های حساس، همواره پای انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهدا ایستاده است.

حجت الاسلام رضا عزت زمانی با بیان اینکه امروز مردم استان سمنان قدردان سه هزار شهید خودشان هستند، ابراز کرد: حضور پرشور مردم در همین سالن و در قالب یادواره شهدای مداح که بهانه‌ای برای ذکر یاد و نام شهدا است نشان دهنده قدرشناسی این مردم شهید پرور است.

وی با بیان اینکه حضور مردم در چنین مناسبت‌هایی نشان دهنده ولایتمداری و شهادت طلبی اقشار مختلف مردم است، افزود: حضور این حجم از مردم و استقبال از چنین مراسمی را باید قدردانست و از آن در راستای جهاد تبیین که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها به آن تاکید کردند، اشاره داشت.

تبیین رسالت همگانی

معاون سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه تبیین همان رسالت و وظیفه‌ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر رعایت آن تاکید مکرر داشته اند، ابراز کرد: کنگره‌ها و یادواره‌های شهدا یکی از مؤثرترین راه‌های تبیین سیره شهدا و انتقال آن به نسل جدید است.

عزت زمانی با بیان اینکه تبیین امروز یک وظیفه است، افزود: همه در قبال انقلاب اسلامی رسالت تبیین را داریم و جامعه مبلغان و مداحان و موثران بیش از دیگران رسالت سنگین‌تری دارند و لذا باید همه در هر لباس و عرصه‌ای که هستیم در این زمینه اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه حضور جمع کثیری از مردم در مراسم قدردانی از شهدا و خانواده معزز آنها یک سرمایه برای انقلاب اسلامی در مقابل تهدیدات و توطئه‌های دشمنان است، ابراز کرد: نباید فراموش کرد که تبیین یکی از راهکارهای مقابله با همین توطئه‌های دشمنان است.

جنگ شناختی با دشمن

معاون سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به شرایط روز، گفت: همانطور که بارها رهبر معظم انقلاب اسلامی هم تاکید دارند امروز جنگ ما جنگ متفاوتی است امروز جنگ در مرزهای فیزیکی کشور نیست بلکه امروز درگیر جنگ شناختی هستیم و حتی دایره این جنگ به خانه‌ها و در فضاهای مجازی در دست جوانان ما هم رسیده است.

عزت زمانی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که در این عرصه باید صورت دهیم آگاهی بخشی نسبت به توطئه‌های دشمنان است، گفت: باید افکار عمومی را نسبت به عظمت مقاومت و ظلم رژیم صهیونیستی آگاه کنیم و در این مسیر فعالان فرهنگی و رسانه‌ها و فعالان حوزه مذهبی نقش ویژه ای دارند.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۶ سال است که دشمن برای نابودی نظام اسلامی ایران تلاش می‌کند اما راه به جایی نبرده است، افزود: یکی از المان‌هایی که سبب شده تا دشمن به دستاوردهای خودش در ایران اسلامی دست پیدا نکند برکت همان شهدا و خون‌های پاک شأن است.

معاون سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مسیر ما مسیر درست و مشخصی است، گفت: راه رفتن در این مسیر از جاده ایستادگی و مقاومت، ایثار و تبیین و تلاش می‌گذرد و در این راه بهترین کار این است که شهدا را الگو و اسوه خودمان قرار دهیم چرا که رمز موفقیت ملت ایران، ایستادگی و مقاومت در برابر مشکلات و عدم پذیرش ظلم بوده است.

تکریم مقام شهدا

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان به عنوان دیگر سخنران مراسم امشب، ضمن قدردانی از همه دست اندرکاران رویداد مذکور، این دست یادواره‌های شهدا را تکریم مقام شهدا و سنگری محکم در برابر توطئه‌های فرهنگی دشمنان دانست.

حجت الاسلام علیرضا قنبری ضمن بیان اینکه استان سمنان ۸۲ شهید مداح و ذاکر اهل بیت (ع) تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، تاکید کرد: جامعه ستایشگران و مداحان و شعرای آئینی از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون در تمام رویدادها و حوادث نقش بی بدیل خود را در حفظ اسلام ناب محمدی (ص) به نمایش گذاشته است.

وی این دست یادواره‌ها را عاملی برای استحکام وحدت و ایستادگی ملی دانست و افزود: ما باید نعمت شهدا و مردمی که با فرهنگ ایثار و شهادت عجین هستند را قدر بدانیم و این رسالت بزرگی برای دستگاه‌های فرهنگی استان سمنان نیز محسوب می‌شود.

قدردانی از خانواده شهدای مداح

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین به نزدیکی کنگره بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان هم اشاره کرد و ابراز داشت: برگزاری یادواره ۸۲ شهید مداح و قدردانی و تکریم خانواده معزز شهدای جامعه ستایشگران در واقع یکی از برنامه‌های جانبی کنگره بزرگ سه هزار شهید استان سمنان است که امشب در شهرستان شاهرود برگزار شد.

قنبری ضمن بیان اینکه در برگزاری این رویداد بسیج مداحان استان، کانون مداحان کشور، شورای هیئات مذهبی، بنیاد دعبل خزاعی، سپاه ناحیه شاهرود، قرارگاه فرهنگی خادم المهدی (عج) شاهرود، رسانه‌ها و مدیریت شهری و شهرداری و شورای شهر شاهرود همراه سازمان تبلیغات اسلامی بودند، گفت: برگزاری این رویدادهای موج مثبتی از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه سبب می‌شود.

پیروزی فلسطین و قدس شریف

محمد ابوقاید مبارز فلسطینی مهمان این برنامه نیز در سخنانی کوتاه ضمن قدردانی مردم ایران اسلامی از همراهی با مبارزان فلسطینی و همچنین جبهه مقاومت، پیروزی اصلی را از آن مسلمانان و جبهه مقاومت دانست.

ابوقاید با بیان اینکه مردم فلسطین قدردان حمایت‌های بی دریغ جمهوری اسلامی ایران و به خصوص رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای هستند، ابراز کرد: امیدواریم به زودی پیروزی نهایی را در کنار مردم ایران اسلامی جشن بگیریم و مردم غزه نیز از این وضعیت فاجعه بار رهایی پیدا کنند زیرا امروز مردم آواره حتی غذا برای خوردن ندارند اما می‌دانند که با ایستادگی می‌توان پیروزی را کسب کرد.

وی از مردم ایران دعوت کرد تا بعد از پیروزی قریب الوقوع بر اسرائیل غاصب چنین یاواره های شهدایی را در قدس شریف برگزار کنند و گفت: مردم غزه علیرغم تمام رنجی که امروز می کشند می‌دانند که با صبر می‌توان به پیروزی رسید.

اجرای برنامه توسط حاج علی ملائکه و کربلایی ابوذر روحی از جمله بخش‌های این مراسم بود همچنین در این مراسم از خانواده معزز شهدای مداح و جامعه ستایشگری استان سمنان توسط مسئولان قدردانی شد. گفتنی است استقبال کم نظیر مردم شهرستان شاهرود از این مراسم، از نکات قابل توجه آن بود.