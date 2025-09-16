وزیر نیرو: نیروگاه پرند در تاریخ صنعت برق ایران خواهد درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی صبح سه‌شنبه در آئین افتتاح پروژه‌های افزایش ظرفیت ۹۰ مگاواتی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند (مدیا) و تأمین آب مورد نیاز نیروگاه از طریق پساب تصفیه‌شده شهر پرند که با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران برگزار شد، با اشاره به نبرد تمدنی بیش از هزار ساله ایران و تمدن اسلامی با تمدن‌هایی که سال‌ها حسرت این پیشرفت را داشته‌اند، تصریح کرد: ما در دوران سختی هستیم، اما با صبوری و تصمیم‌گیری درست، اقتصاد این صنعت را به مسیر صحیح هدایت خواهیم کرد.

وی افزود: نیروگاه پرند بخشی از ظرفیت‌های گروه مپنا است و برای نخستین بار بسیاری از تست‌های دانش‌بنیان در این نیروگاه انجام شده است. این نیروگاه نمادی از تمامی عناصر صنعت برق کشور است و با سرمایه‌های خرد مردم ساخته شده است. مصرف آب در این نیروگاه برای اولین بار به حداقل رسیده و به دلیل نزدیکی به کارخانه‌ها، نقش یک آزمایشگاه عملیاتی برای بهره‌برداری و بهینه‌سازی دارد.

علی‌آبادی تاکید کرد: این نیروگاه افتخارآمیز است و در بهره‌برداری از آن بهترین تجربیات کسب شده است.

وی ادامه داد: نیروگاه پرند به عنوان تجربه‌ای ارزشمند در تاریخ صنعت برق ایران خواهد درخشید. گروه مپنا طی چهار ماه یک واحد گازی را به نیروگاه تبدیل کرده و با حداقل هزینه‌ها توانسته‌ایم ظرفیت‌های کشور را افزایش دهیم.

وزیر نیرو با تقدیر از متخصصان و کارشناسان گفت: طی ۲۹ سفر استانی، ۱۸۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان افتتاح شده است.

وی دو ویژگی خاص نیروگاه پرند را برشمرد: استفاده از پساب و بازچرخانی آب که از سیاست‌های کلیدی وزارت نیرو است و اهمیت آن در شرایط خشکسالی و کم‌آبی کشور دوچندان می‌شود.

علی‌آبادی در پایان تاکید کرد: ما تمرین کرده‌ایم و تیم ما شرایط سخت را پشت سر گذاشته است. دشمن آخرین فشارها را وارد کرده، اما با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تلاش جمعی، دوام خواهیم آورد و برای مواجهه با شرایط سخت‌تر آماده‌ایم.