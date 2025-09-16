  1. استانها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۳

وزیر نیرو: نیروگاه پرند در تاریخ صنعت برق ایران خواهد درخشید

رباط کریم- وزیر نیرو گفت: ما هم‌اکنون در یک جنگ تمدنی قرار داریم و نیروگاه پرند در تاریخ صنعت برق ایران درخششی ماندگار خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی صبح سه‌شنبه در آئین افتتاح پروژه‌های افزایش ظرفیت ۹۰ مگاواتی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند (مدیا) و تأمین آب مورد نیاز نیروگاه از طریق پساب تصفیه‌شده شهر پرند که با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران برگزار شد، با اشاره به نبرد تمدنی بیش از هزار ساله ایران و تمدن اسلامی با تمدن‌هایی که سال‌ها حسرت این پیشرفت را داشته‌اند، تصریح کرد: ما در دوران سختی هستیم، اما با صبوری و تصمیم‌گیری درست، اقتصاد این صنعت را به مسیر صحیح هدایت خواهیم کرد.

وی افزود: نیروگاه پرند بخشی از ظرفیت‌های گروه مپنا است و برای نخستین بار بسیاری از تست‌های دانش‌بنیان در این نیروگاه انجام شده است. این نیروگاه نمادی از تمامی عناصر صنعت برق کشور است و با سرمایه‌های خرد مردم ساخته شده است. مصرف آب در این نیروگاه برای اولین بار به حداقل رسیده و به دلیل نزدیکی به کارخانه‌ها، نقش یک آزمایشگاه عملیاتی برای بهره‌برداری و بهینه‌سازی دارد.

علی‌آبادی تاکید کرد: این نیروگاه افتخارآمیز است و در بهره‌برداری از آن بهترین تجربیات کسب شده است.

وی ادامه داد: نیروگاه پرند به عنوان تجربه‌ای ارزشمند در تاریخ صنعت برق ایران خواهد درخشید. گروه مپنا طی چهار ماه یک واحد گازی را به نیروگاه تبدیل کرده و با حداقل هزینه‌ها توانسته‌ایم ظرفیت‌های کشور را افزایش دهیم.

وزیر نیرو با تقدیر از متخصصان و کارشناسان گفت: طی ۲۹ سفر استانی، ۱۸۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان افتتاح شده است.

وی دو ویژگی خاص نیروگاه پرند را برشمرد: استفاده از پساب و بازچرخانی آب که از سیاست‌های کلیدی وزارت نیرو است و اهمیت آن در شرایط خشکسالی و کم‌آبی کشور دوچندان می‌شود.

علی‌آبادی در پایان تاکید کرد: ما تمرین کرده‌ایم و تیم ما شرایط سخت را پشت سر گذاشته است. دشمن آخرین فشارها را وارد کرده، اما با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تلاش جمعی، دوام خواهیم آورد و برای مواجهه با شرایط سخت‌تر آماده‌ایم.

