عارف: سینماگران روایتگر اقتدار ملی ایران باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی سینما با تاکید بر اینکه دبیرخانه شورای عالی سینما موظف است، مسائل و مشکلات جزئی اما تأثیرگذار سینماگران را با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های متولی حل کند، گفت: ترکیب شورای عالی سینما باید در نشست‌های این شورا به دنبال ارتقا جایگاه سینما در کشور باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: با توجه به اینکه باید طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله از نظر فرهنگی نیز در جایگاه اول منطقه قرار می‌گرفتیم اما امروز برخی از اعضای این شورا در این جلسه نگرانی‌هایی در ارتباط با روند شیب منفی سینما در کشور مطرح کردند که البته سینماگران در دهه اول انقلاب با چالش‌هایی روبرو بودند، اما امروز هیچ‌کس نقش و سهم سینمای ایران در ارتقا فرهنگ کشور در کنار آسیب‌شناسی مسائل اجتماعی و فرهنگی را رد نمی‌کند.

عارف از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا هرچه سریع‌تر طرح «ارتقا جایگاه سینما در کشور» را تهیه و تدوین کند و در ادامه تصریح کرد: در دهه‌های گذشته از ظرفیت سینما غفلت کردیم و با توجه به سابقه فرهنگی چند هزار ساله ملت ایران که هیچ کشوری در منطقه چنین سبقه فرهنگی را منکر نمی‌شود، باید دید سینما چه نقشی در حل مسائل کشور، امور فرهنگی و اجتماعی، ماندگاری خصائل حسنه، حل معضلات غیراخلاقی و حل ناترازی‌ها از جمله ناترازی‌های فرهنگی و اجتماعی دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه جنگ تحمیلی سینمای متعهد و ملی کشور را ارتقا بخشید و آثار سینمایی و مستند تهیه شده در پس از جنگ تحمیلی بسیار ارزشمند بود، گفت: بر این باوریم سینما یک نهاد جدی در ارتباط با استحکام بخشی نیازهای ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور است و باید بررسی شود که آیا سینما نقش خود را می‌تواند ایفا کند و یا اجازه نمی‌دهند که اجرا کند؟ و همچنین مشخص شود سهم سینما در شرایطی که امروز با آن روبرو شده تا چه میزان است و یا دولتمردان در این عرصه در شرایط فعلی سینما چه سهمی دارند.

عارف با اشاره به سرمایه بی‌نظیر اجتماعی به وجود آمده در دوران جنگ ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: این افتخارآفرینی مردم در تاریخ کم سابقه بوده است و باید این ارزش انحصاری متعلق به ملت ایران را قدر بدانیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه سینماگران روایتگر اقتدار ملی ایران باشند، تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روز حوادثی رقم خورد که «غرب» با انواع تهدیدات و اقدامات رسانه‌های معاند پیش‌بینی نمی‌کرد که مردم اینگونه به میدان بیایند و غوغا به پا کنند.

وی با بیان اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با اولویت منطقه و حوزه تمدنی ایران است، تاکید کرد: ارزش‌های فرهنگی و تاریخی مشترک با کشورهای منطقه داریم که سینماگران همکاری‌های فرهنگی منطقه‌ای و بین‌المللی به صورت جدی دنبال کنند تا زمینه‌های همکاری با هنرمندان و علاقمندان سایر کشورها که به ایران و تمدن ایرانی علاقه دارند، فراهم شود که در این راستا باید تعاملات فرهنگی افزایش یابد.

عارف تصریح کرد: انسجام اجتماعی به وجود آمده در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نمی‌توانست با هیچ برنامه و اقدامی ایجاد شود و این در حالی بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ۵۰ درصد از واجدین شرایط شرکت نکردند و امروز نقش سینماگران برای مستندسازی و روایتگری دوران جنگ ۱۲ روزه حائز اهمیت اساسی است که باید با برنامه‌ریزی شورای عالی سینما به صورت جدی تر و محکم‌تر پیگیری شود.

وی تصریح کرد: مسائل اجتماعی و فرهنگی فراوانی داریم و سینما چه کمکی می‌تواند به حل آسیب‌های اجتماعی داشته باشد و اهالی سینما برای حل مسائل و نشان دادن آسیب‌های اجتماعی که سیاه‌نمایی نباشد، راهکارهای خود را ارائه کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: زبان سینما در مسائل اجتماعی تأثیرگذار و گویا است و از شورای عالی سینما و سینماگران می‌خواهم که این راهبردها دیده و برنامه ۱۰ ساله در این راستا تهیه شود که سینماگران چه می‌خواهند انجام دهند و از دولت چه انتظاراتی برای کمک به اهالی سینما می‌رود تا بتوانیم به مردم خدمت کنیم.

عارف با اشاره به سخنان و تأکیدات خود در مراسم معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر فراهم آمدن شرایط بازگشت هنرمندان خارج از کشور به وطن، تاکید کرد: باید زمینه بازگشت ایرانیان به ویژه هنرمندان ایرانی به کشور فراهم شود و آنان را به وطن خود برگردانیم که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خواهم به صورت جدی این مسئله را در دستور کار قرار دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: با توجه به راهبرد دولت برای بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور به وطن از هنرمندان خارج از کشور دعوت می‌کنیم به کشور برگردند و باید زمینه‌های ورود آنانی که علاقمند به بازگشت به کشور هستند را فراهم و مسائل و مشکلات آنان را حل کنیم.

عارف تاکید کرد: برخی گزارش‌ها از وضعیت زندگی ایرانیان در خارج از کشور نگران‌کننده است تا جاییکه زندگی یک هنرمند عزیز ایرانی در لس‌آنجلس آمریکا نمی‌چرخد و برای امرار معاش در آثار دست چندمی بازی می‌کند در حالی که در ایران با افتخار و عزت زندگی و کار می‌کرد و برخی اختلافات و دعواها در داخل کشور خودش و با برادران خودش بود و نه در یک کشور بیگانه.

گفتنی است در این جلسه در حضور معاون اول رئیس‌جمهور دو تفاهم نامه «تأمین مسکن سینماگران» بین وزراتخانه های راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین تفاهم‌نامه «ارتقا کیفیت بیمه سینماگران» بین سازمان‌های تأمین اجتماعی و امور سینمایی و سمعی و بصری امضا شد.

در ادامه رائد فرید زاده رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری گزارشی از روند اجرای مصوبات و اقدامات اولین جلسه شورای عالی سینما در دولت چهاردهم شامل تشکیل کارگروه تخصصی شورای عالی سینما، پرداخت عیدی به اعضای خانه سینما در پایان سال ۱۴۰۳، روند تشکیل سینمای استان‌ها به ریاست استانداران، افزایش تولید فیلم مستند از طریق اجرای آئین نامه مستند نگاری، طرح احداث سینما در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر، بازنگری و تسهیل‌گری دریافت مالیات سینماگران، طرح ارتقا جایگاه جهانی سینمای ایران ارائه کرد.

همچنین در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری و راه و شهرسازی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان صدا و سیما و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، به منظور مستندسازی و روایت حقایق جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در خصوص حمایت از تولید فیلم‌های کوتاه، مستند، پویانمایی، سینمایی و همچنین اختصاص بخش‌های موضوعی و جوایز ویژه تصمیم‌گیری شد.