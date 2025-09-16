به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، قطری السمرمد کارشناس امور امنیتی تاکید کرد که درگیریها میان تروریستها در سوریه بر سر پول و کنترل مناطق نفتی وارد مرحله شدیدی شده است.
وی اضافه کرد: اختلافات میان سرکردگان تروریست در سوریه وارد مرحله خطرناکی شده به طوری که هر کدام از این گروهکها تلاش دارند کنترل شهرهای راهبردی سوریه را به دست بگیرند. آنها میخواهند مناطق غنی از نفت را تصاحب کنند تا محمولههای نفتی را به کشورهای همسایه قاچاق کنند.
السمرمد بیان کرد: بعد از آنکه تروریستهای تحت امر جولانی سهم بیشتری از شهرهای مهم و راهبردی را به دست آوردند اختلافات میان آنها با تروریستهای دیگر تشدید شد. تعدادی از شهرهای سوریه شاهد درگیریهای مسلحانه میان این تروریستها برای حذف یکدیگر در سایه سانسور شدید رسانهای بوده است. این سانسور رسانهای از سوی آمریکا و برخی کشورهای منطقه حمایت میشود تا واقعیتهای سوریه افشا نشود.
