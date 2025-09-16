  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

آغاز حذف تروریست‌ها در سوریه به دست یکدیگر

آغاز حذف تروریست‌ها در سوریه به دست یکدیگر

یک کارشناس امور امنیتی از تشدید درگیری‌های مسلحانه میان تروریست‌های سوریه بر سر پول و منابع نفتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، قطری السمرمد کارشناس امور امنیتی تاکید کرد که درگیری‌ها میان تروریست‌ها در سوریه بر سر پول و کنترل مناطق نفتی وارد مرحله شدیدی شده است.

وی اضافه کرد: اختلافات میان سرکردگان تروریست در سوریه وارد مرحله خطرناکی شده به طوری که هر کدام از این گروهک‌ها تلاش دارند کنترل شهرهای راهبردی سوریه را به دست بگیرند. آنها می‌خواهند مناطق غنی از نفت را تصاحب کنند تا محموله‌های نفتی را به کشورهای همسایه قاچاق کنند.

السمرمد بیان کرد: بعد از آنکه تروریست‌های تحت امر جولانی سهم بیشتری از شهرهای مهم و راهبردی را به دست آوردند اختلافات میان آنها با تروریست‌های دیگر تشدید شد. تعدادی از شهرهای سوریه شاهد درگیری‌های مسلحانه میان این تروریست‌ها برای حذف یکدیگر در سایه سانسور شدید رسانه‌ای بوده است. این سانسور رسانه‌ای از سوی آمریکا و برخی کشورهای منطقه حمایت می‌شود تا واقعیت‌های سوریه افشا نشود.

کد خبر 6591200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها