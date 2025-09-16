به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کمیته بین المللی تحقیقات وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مرتکب نسل کشی در حق فلسطینی‌ها در نوار غزه شده است. این کمیته به صورت رسمی از عبارت نسل کشی استفاده کرد.

در این گزارش آمده است که مقامات صهیونیست و عناصر وابسته به آنها مرتکب پنج فعل از افعال مربوط به نسل کشی در غزه شده‌اند. رژیم صهیونیستی این روند را طی ۲ سال گذشته با هدف از بین بردن فلسطینی‌ها از طریق قحطی در غزه پیش می‌برد. ۶۰ هزار مدرک و دلیل در این خصوص جمع آوری شده است.

فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در فلسطین اشغالی نیز اعتراف کرد که رژیم صهیونیستی جنایت نسل کشی را در نوار غزه مرتکب شده است.

وی اضافه کرد که جامعه بین الملل نیز در ارتکاب این جنایت با تل آویو تبانی کرده است.

آلبانیز تصریح کرد: تل آویو با سلاح‌های غیر متعارف غزه را بمباران می‌کند. اسرائیلی‌ها به دنبال بیرون کردن اجباری فلسطینی‌ها هستند. چرا؟ چون می‌خواهند غزه را غیر قابل سکونت کرده و دست به پاکسازی نژادی در این منطقه از زمین بزنند.