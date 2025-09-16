هنرستان ۱۸ کلاسه حاج حسن شهبازی در اهر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست عصر سه‌شنبه ۲۵ شهریور در آئین افتتاح هنرستان هجده‌کلاسه حاج حسن شهبازی و سایر پروژه‌های اقتصادی و ورزشی شهرستان اهر، ضمن تقدیر از اقدام ستودنی خیر حاج حسن شهبازی در احداث این هنرستان گفت: از جمله سیاست‌های مهم دولت و دستور رئیس جمهوری به استانداران، توجه به امر مدرسه‌سازی و ارتقای کیفیت آموزشی است.

وی ادامه داد: در این راستا برای لبیک‌گویی به رئیس جمهوری، با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش، اداره‌کل نوسازی مدارس و خیرین مدرسه سازی این استان برنامه‌ریزی کردیم که مدارس کانکسی، سنگی یا ناایمن در عرض یک سال جمع آوری و ساماندهی شوند و به جای این مدارس، مدارسی که ایمن و برای دانش‌آموزان اطمینان بخش هستند جایگزین کردند.

وی، با اشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی جز استان‌های پیشتاز و رتبه اول در پیشرفت پروژه‌های مدرسه‌سازی است، افزود: این استان از نظر پیشرفت پروژه‌ها نهضت توسعه فضاهای آموزشی فعالیت‌های چشمگیر دارد و تلاش می‌شود با مشارکت مردم و خیرین آنگونه که سیاست دولت است در راستای توسعه عدالت آموزشی گام برداشته شود و امروز نیز در شهرستان اهر شاهد افتتاح پروژه آموزشی هستیم که سمبل واقعی از مشارکت مردم و خیرین است.

سرمست از مهمترین عوامل پیشرفت و شکوفایی اقتصادی شهرستان اهر را جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دانست و از مقامات ارشد این شهرستان خواست هرچه در توان دارند در راستای جذب سرمایه‌های انسانی و اقتصادی انجام دهند، چراکه اگر این اتفاق بیافتد محرومیت نیز از چهره این شهرستان زدوده خواهد شد.

وی در ادامه گفت: در کنار بحث مدرسه‌سازی که اساس توسعه کشور است، رفع نا ترازی‌های انرژی و زیرساخت‌های انرژِی نیز بزرگترین اولویتی است که تاکنون برای رفع این مشکل و توسعه نیروگاه‌ها اقدامات مثبتی انجام نگردیده است و اگر امروز بخواهیم صنعت را توسعه و شکوفایی اقتصاد را فراهم کنیم، حتماً باید از نظر تأمین انرژی همه تلاش خود را انجام دهیم.

سرمست افزود: در این راستا در استان آذربایجان شرقی بالغ بر ۱۳ هزار مگاوات متقاضی داریم که از این مقدار برای سه هزار و چهارده مگاوات پروانه بهره برداری صادر شده است و از این مقدار نیز هزار و ۲۶۰ مگاوات مراحل انتقال به شبکه را طی می‌کنند و امروز تنها ۷۵۰ مگاوات در حال اجراست.

وی ادامه داد، در کنار نیروگاه‌های خورشیدی نیز در حال حاضر برای رفع ناترازی برق و انرژی، نیروگاه حرارتی تبریز بازتوانی شده و به زودی سیکل دوم ترکیبی آن نیز احداث خواهد شد و تلاش می‌کنیم در جهت توسعه نیروگاه‌ها به مرحله‌ای برسیم که برای جذب سرمایه‌گذار و عدم قطعی برق با مشکلی روبه‌رو نشویم.

وی در ادامه با اشاره به اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی در استان آذربایجان شرقی، گفت: با وجود مشکلات کسری و کمبود بودجه، الحمدالله همه پروژه‌های این استان به جد در حال انجامند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از جمله اولویت‌ها در زمینه پروژه‌های مهم شهرستان اهر را توجه به نوسازی مدارس، تکمیل طرح‌های جاده اهر- مشگین شهر، جاده اهر- کلیبر، جاده اهر- تبریز (گردنه گویجه بئل) و… با همراهی مسئولان استانی و شهرستانی عنوان کرد.