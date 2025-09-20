پیشنهاد یک استقلالی برای تنبیه بازیکنان به خاطر شکست سنگین برابر الوصل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، در دیداری دشوار مقابل تیم الوصل امارات قرار گرفت.

این مسابقه با نتیجه عجیب و سنگین ۷ بر یک به سود نماینده امارات به پایان رسید؛ نتیجه‌ای که نه تنها سنگین‌ترین شکست یک تیم ایرانی در تاریخ رقابت‌های آسیایی به حساب می‌آید، بلکه بدترین شکست تاریخ باشگاه استقلال را نیز ثبت کرد.

شاگردان ساپینتو پیش از این دیدار، تمرینات خود را با هدف آماده‌سازی برای بازی با استقلال خوزستان در هفته سوم لیگ داخلی پیگیری کردند اما این دیدار هم با شکست یک بر صفر آنها همراه شد. بعد از این بازی نیز، آبی‌پوشان در جزیره کیش اردو برگزار کردند تا با شرایط آب و هوایی مشابه امارات هماهنگ شوند و بهترین آمادگی ممکن را برای مصاف با الوصل داشته باشند.

با این حال، تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های کادر فنی نتوانست مانع از رقم خوردن نتیجه تلخی شود که برای هواداران استقلال بسیار ناامیدکننده بود و همچنان در حافظه فوتبال ایران به عنوان یک شوک تاریخی باقی خواهد ماند.

محمد نوری، پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شکست سنگین این تیم مقابل الوصل امارات اظهار داشت: استقلال شرایط بسیار بدی داشت و واقعاً نمی‌دانم چه اتفاقی برای بازیکنان افتاده است. خط دفاع ما افتضاح و عملکرد تیم فاجعه‌بار بود. اگر نگاهی به حرکات بازیکنان بیندازید، متوجه می‌شوید که وضعیت تیم چقدر بحرانی بود. به‌خصوص عملکرد سهرابیان در زمین برای من قابل درک نیست و واقعاً نمی‌دانم داستان چیست.

او ادامه داد: به نظرم بازیکنان باید به اندازه نصف قراردادشان جریمه شوند. هواداران از این نتیجه بسیار ناراحت هستند و باشگاه باید پاسخگو باشد. من اعتقاد دارم ۱۰۰ درصد مدیران باشگاه باید اقدام کنند و با بازیکنان برخورد کنند؛ حتی بهتر است نیمی از دستمزد آنها پرداخت نشود تا بازیکنان متوجه جدیت شرایط شوند. این بازی واقعاً فاجعه بود و از نظر فنی هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم. خط دفاع ما مدت‌هاست نیاز به تقویت دارد و بازیکنان باید در برابر مهاجمان قدرتمند حریف عملکرد بهتری داشته باشند.

پیشکسوت استقلال افزود: بازیکنی که با قراردادی ۸۰ میلیاردی به تیم آمده، باید پاسخگو باشد. متأسفانه فوتبال بازی نکردن برخی بازیکنان موجب شد تا تیم شرایط خوبی نداشته باشد. بازیکنان تازه وارد هم باید ریکاوری مناسبی داشته باشند و از نظر روحی و روانی آماده شوند تا در لیگ داخلی با مشکل مواجه نشویم.

نوری تاکید کرد: با این حال، تیمی که دیدم، واقعاً شایسته نام استقلال نبود. با توجه به حجم بالای نقل و انتقالات، انتظار می‌رفت تیم عملکرد بهتری داشته باشد، اما واقعیت چیز دیگری را نشان داد. مدیران و بازیکنان باید به‌گونه‌ای عمل کنند که دیگر شاهد چنین مشکلات و نتایج ناامیدکننده‌ای نباشیم.