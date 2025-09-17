استقلال یک - الوصل ۷؛ فاجعه جدید و باورنکردنی فوتبال ایران در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور و با قضاوت گمینی نیون روبش از سریلانکا از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه زعبیل شهر دبی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۷ بر یک به سود الوصل خاتمه یافت. روزبه چشمی زننده تنها گل استقلال بود.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، رامین رضاییان، حسین گودرزی (۴۵- ابوالفضل جلالی)، روزبه چشمی (۶۲- ابوالفضل زمانی) (کارت زرد)، دیدیه اندونگ، منیر الحدادی (۵۹- محمدحسین اسلامی)، یاسر آسانی (۷۲- موسی جنپو)، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان (۴۵- داکنز نازون) (کارت زرد)

ترکیب الوصل:

خالد سیف الجنیبی، سوفیان بوفطینی، آدریلسون شاونان، پدرو مالهیرو، هوگو گونکالوس (۶۳- عبدالرحمن خمیس)، رناتو تاپیا، سرجینیو (۶۳- آداما دیالو)، فابیو لیما، نیکولاس خیمنز، علی صالح (۷۳- سیدیبه) و ماتیوس سالدانیا (۳۶- جونیور)

* با وجود تدارکات گسترده باشگاه الوصل برای حضور هواداران، دیدار این تیم برابر استقلال ایران با استقبال چندانی از سوی تماشاگران روبه‌رو نشد.

* علی تاجرنیا سرپرس، مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، علی نظری جویباری عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال و حشمت مهاجرانی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران و امیرحسین فتحی مدیرعامل اسبق استقلال در ورزشگاه حضور داشتند.

اولین موقعیت و باز شدن دروازه آدان

بازیکنان الوصل در دقیقه ۶ و روی حمله‌ای که به سمت دروازه استقلال تدارک دیدند توپ را به درون محوطه جریمه این تیم ارسال کردند که با دفع ناقص آرمین سهرابیان همراه شد و در بیرون محوطه جریمه توپ به فابیو لیما رسید و این بازیکن با شوتی سرضرب و محکم موفق شد گل اول بازی را برای الوصل به ثمر برساند. این برای چهارمین بار در فصل جاری است که آدان از شوت‌های راه دور گل دریافت می‌کند.

خط دفاع فاجعه استقلال و گل دوم برای تیم میزبان

الوصلی ها پس از به ثمر رساندن گل حملات خود را افزایش دادند و در دقیقه ۱۱ روی ارسال سرجینیو روی دروازه استقلال، این بار نوبت به عارف آقاسی رسید و با دفع ناقص توپ توسط این مدافع، نیکولاس خیمنز و با شوتی محکم دروازه استقلال را هدف قرار داد و با اینکه توپ به دست آدان برخورد کرد اما مانع از ورود آن به دروازه نشد تا حساب کار ۲ بر صفر به سود الوصل شود.

دروازه بان الوصل مانع از گلزنی آسانی شد

بازیکنان استقلال پس از دریافت دو گل زود هنگام اولین موقعیت جدی خود را روی دروازه الوصل در دقیقه ۱۵ ایجاد کردند و علیرضا کوشکی توپ را به محوطه جریمه این تیم ارسال کرد که مدافع الوصل توپ را دفع کرد و همراه با سحرخیزان نقش بر زمین شد و در ادامه توپ به یاسر آسانی رسید و او اقدام به شوت زنی کرد که خالد سیف الجنیبی به زیبایی توپ را دفع کرد و در ریباند به رامین رضاییان رسید که این بازیکن هم اقدام به شوت زنی کرد که با دخالت مدافع حریف توپ به کرنر رفت.

آدان استقلال را در بازی نگه داشت

بازیکنان الوصل در یک ضد حمله در دقیقه ۳۱ توپ را توسط سرجینیو تا نزدیکی محوطه جریمه استقلال جلو آوردند که با داخلت مدافع استقلال توپ به لیما رسید و او با ضربه بقل پا دروازه استقلال را هدف قرار داد و آدان موفق شد توپ را دفع کند.

* به دلیل گرمای هوا در شهر دبی، داور در دقیقه ۳۳ دستور به کولینگ برک (استراحت به دلیل گرمای هوا) به بازیکنان داد.

الوصل در یک نیمه کار استقلال را تمام کرد

بازیکنان الوصل در یک حمله به سمت دروازه استقلال در دقیقه ۴۰ و روی پاس در عمق، پدرو مالهیرو روی غفلت خط دفاعی استقلال با آدان تک به تک و موفق شد گل سوم را برای الوصل به ثمر برساند.

چشمی امید را در استقلال زنده نگه داشت

بازیکنان استقلال پس از دریافت گل سوم به سمت دروازه الوصل حمله ور شدند و پس از چند رفت و برگشت توپ، در دقیقه ۴۴ روزبه چشمی با شوتی زمینی موفق شد دروازه الوصل را باز کند تا حساب کار ۳ بر یک شود.

شروع نیمه دوم با دو تغییر در ترکیب استقلال

ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال پیش از آغاز نیمه دوم حسین گودرزی و سعید سحرخیزان را از زمین خارج کرد و به جای این دو بازیکن، ابوالفضل جلالی و داکنز نازون را به زمین فرستاد تا فاز هجومی آبی‌ها برای جبران نتیجه افزایش یابد.

شاگردان لوئیز کاسترو در تیم النصر با شروع نیمه دوم و در ۵ دقیقه ابتدایی این نیمه دو بار به دروازه استقلال نزدیک شدند که سودی برای آنها نداشت.

اشتباه ادامه دار مدافعان استقلال

در دقیقه ۵۱ بازیکنان الوصل حمله‌ای را به سمت دروازه استقلال تدارک دیدند که سرجینیو قصد نفوذ به محوطه جریمه این تیم داشت که با دخالت رضاییان توپ دور و به یکی دیگر از بازیکنان الوصل رسید اما ضربه او از کیفیت خوبی برخوردار نبود و آدان آن را در اختیار گرفت.

تکمیل اشتباهات دروازه بان و مدافعان استقلال با اعلام پنالتی به سود الوصل

بازیکنان الوصل که در نیمه دوم برتر از میهمان خود بودند در دقیقه ۵۴ و روی یک ضد حمله به دروازه استقلال نزدیک شدند و روی پاس سرجینیو و غفلت خط دفاعی استقلال، جونیور در موقعیتی تک به تک با آنتونیو آدان قرار گرفت و به توپ ضربه زد که در آستانه ورود توپ به دروازه این تیم روزبه چشمی آن را دفع کرد اما آدان با برخورد به جونیور باعث سرنگونی او شد و داور سریلانکایی به سود میزبان پنالتی اعلام کرد و در دقیقه ۵۷ فابیو لیما موفق شد گل دوم خود و چهارم الوصل را به ثمر برساند.

استقلال ۵ تایی شد

علی صالح در دقیقه ۷۱ و با عبور از سد ابوالفضل جلالی از سمت راست به محوطه جریمه استقلال ورود کرد و با چشمانی باز و با پاسی زمینی و در عرض توپ را به جونیور رساند و در حالی که هیچیک از مدافعان استقلال او را محاصره نکرده بودند، این بازیکن با ضربه‌ای زمینی موفق شد برای پنجمین بار دروازه استقلال را باز کند.

تیرک دروازه استقلال به لرزه درآمد

بازیکنان الوصل که سوار بر بازی بودند در دقیقه ۷۵ صاحب ضربه کرنر شدند که ضربه سر مهاجم این تیم به تیرک دروازه استقلال برخورد کرد.

فاجعه استقلال با ۷ تایی شدن تکمیل شد

به ترتیب در دقایق ۸۵ و ۹۰ بوفتینی و جونیور موفق شدند دو بار دروازه استقلال را باز کنند تا حساب کار ۷ بر یک به سود میزبان شود.