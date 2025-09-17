  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۸

تبعات شکست سنگین استقلال در آسیا؛ احضار ساپینتو به جلسه سرنوشت‌ساز!

پس از آن که استقلال سنگین‌ترین شکست تاریخ خود در آسیا را متحمل شد و رکورد ۶ گل قبلی را شکست، مسئولان هلدینگ مالک این باشگاه خواستار رسیدگی سریع به وضعیت تیم و کادر فنی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در شرایطی برگزار شد که استقلال در امارات برابر الوصل تن به شکستی عجیب داد و ۷ بر یک مغلوب حریف پرستاره خود شد تا وضعیت تیم آبی تهران قرمز شود.

هلدینگ خلیج فارس که مالک استقلال است و در فصل نقل و انتقالات هزینه‌های زیادی برای بستن تیمی مدعی انجام داده است، پس از این شکست از سرپرست، مدیرعامل و مسئولان باشگاه خواسته است در جلسه‌ای اضطراری دلایل این شکست را بررسی و نتیجه را به این هلدینگ اعلام کنند.

براساس اطلاعات خبرنگار مهر در بازگشت تیم استقلال به تهران، جلسه فوق العاده ای با حضور مدیران و اعضای هیئت مدیره باشگاه با حضور ریکاردو ساپینتو برگزار و دلایل این شکست تحقیرآمیز بررسی خواهد شد.

هر چند برخی نزدیکان باشگاه از احتمال برکناری ساپینتو خبر داده‌اند، اما تا زمان برگزاری این نشست و شنیدن نقطه نظرات مرد پرتغالی باید منتظر بود.

با این حال به نظر می‌رسد شکست ۷ گله استقلال برابر الوصل تبعات سنگینی خواهد داشت که یکی از آنها جریمه سنگین مالی بازیکنان و اعضای کادر فنی خواهد بود.

    • ایمان ارزانش IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
      4 0
      پاسخ
      بازیکنانی مثل رضاییان و سهرابیان و آقاسی و آدان باید حداقل 20 درصد کسر مالی بشن و کادرفنی اخراج بشن تا دیر نشده. اینجا استقلاله

