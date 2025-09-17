به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در شرایطی برگزار شد که استقلال در امارات برابر الوصل تن به شکستی عجیب داد و ۷ بر یک مغلوب حریف پرستاره خود شد تا وضعیت تیم آبی تهران قرمز شود.

هلدینگ خلیج فارس که مالک استقلال است و در فصل نقل و انتقالات هزینه‌های زیادی برای بستن تیمی مدعی انجام داده است، پس از این شکست از سرپرست، مدیرعامل و مسئولان باشگاه خواسته است در جلسه‌ای اضطراری دلایل این شکست را بررسی و نتیجه را به این هلدینگ اعلام کنند.

براساس اطلاعات خبرنگار مهر در بازگشت تیم استقلال به تهران، جلسه فوق العاده ای با حضور مدیران و اعضای هیئت مدیره باشگاه با حضور ریکاردو ساپینتو برگزار و دلایل این شکست تحقیرآمیز بررسی خواهد شد.

هر چند برخی نزدیکان باشگاه از احتمال برکناری ساپینتو خبر داده‌اند، اما تا زمان برگزاری این نشست و شنیدن نقطه نظرات مرد پرتغالی باید منتظر بود.

با این حال به نظر می‌رسد شکست ۷ گله استقلال برابر الوصل تبعات سنگینی خواهد داشت که یکی از آنها جریمه سنگین مالی بازیکنان و اعضای کادر فنی خواهد بود.