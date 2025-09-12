استقلال در خوزستان متحمل اولین شکست شد؛ ناکامی در دیداری با ۲ اخراجی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال تهران در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۱ شهریور و از ساعت ۲۰ در ورزشگاه شهدای فولاد و با قضاوت حسن اکرمی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال خوزستان به پایان رسید. محمد شریفی زننده تنها گل بازی بود.

ترکیب استقلال خوزستان:

امید افشین (کارت زرد)، محمد شریفی (۸۱- علیرضا کرمی)، حمید بوحمدان (کارت زرد) (کارت قرمز)، امیرعلی صادقی (۶۵ - محمدحسین زواری)، ابوالفضل کوهی (کارت زرد)، فیاضی میردورقی، سجاد دانایی (۸۱- قاسم لطیفی)، حجت احمدی، محمدمهدی احمدی (۹۰- ابوالفضل سلیمانی) (کارت زرد)، امیرحسین جلال‌وند (۶۵- امیرحسین فرهادی)، محمدرضا مهدی‌زاده

ترکیب استقلال تهران:

آنتونیو آدان، صالح حردانی (۶۷- رامین رضائیان) (کارت قرمز، آرمین سهرابیان، دیدیه اندونگ، روزبه چشمی، محمدرضا آزادی، علیرضا کوشکی (کارت زرد) (۶۷- موسی جنپو)، عارف آقاسی (۴۵- سعید سحرخیزان)، ابوالفضل جلالی، مهران احمدی (۸۵- منیر الحدادی) و محمدحسین اسلامی (کارت زرد )(۴۵- یاسر آسانی)

بازی با حرکت هجومی بازیکنان استقلال تهران آغاز شد اما نفوذ شاگردان ساپینتو به محوطه جریمه استقلال خوزستان سودی برای آنها به همراه نداشت.

واکنش عالی از آدان مانع از گلزنی استقلال خوزستان

روی اشتباه عارف آقاسی، در دقیقه ۳ توپ به امیرحسین جلال وند رسید و این بازیکن در موقعیتی تک به تک با آنتونیو آدان قرار گرفت اما دروازه بان اسپانیایی استقلال موفق شد توپ را در اختیار بگیرد و مانع از گلزنی بازیکن استقلال خوزستان شود.

در دقیقه ۱۱ و زمانی که توپ در اختیار محمد شریفی بود، دیدیه اندونگ روی او مرتکب خطا شد که داور به سود آبی‌های خوزستان اعلام خطا کرد و در ادامه بین دو بازیکن درگیری فیزیکی ایجاد شد که داور هر دو بازیکن را به آرامش دعوت کرد.

در حالی که در دقیقه ۱۶ توپ در کناره‌های زمین بین بازیکنان دو تیم رد و بدل می‌شد، علیرضا کوشکی روی ابوالفضل کوهی مرتکب خطا شد و از داور کارت زرد دریافت کرد.

در ۲۰ دقیقه ابتدایی بازی به جز تک به تک شدن بازیکن استقلال خوزستان با آدان موقعیت دیگری روی دروازه دو تیم خلق نشد.

بازیکنان استقلال خوزستان در چند مقطع از نیمه نخست دچار ناراحتی شدند و روی زمین افتادند؛ اتفاقی که با اعتراض بیژن حیدری سرپرست استقلال تهران، به داور چهارم بابت اتلاف وقت همراه بود.

محمدحسین اسلامی وینگر استقلال تهران به دلیل خطا روی بازیکن استقلال خوزستان در دقیقه ۲۸ از داور بازی کارت زرد دریافت کرد تا دومین بازیکن اخطاری استقلال در این بازی نام بگیرد.

در دقیقه ۳۰ بازی داور به دلیل گرمای هوا در اهواز دستور به کولینگ بریک (توقف برای خنک شدن) داد.

غافلگیری استقلالی‌ها و گل اول بازی توسط شریفی

بازیکنان استقلال خوزستان در دقیقه ۳۴ صاحب ضربه آزاد شدند که شوت زمینی حمید بوحمدان را آنتونیو آدان به طور ناقص دفع کرد و در ریباد محمد شریفی موفق شد دروازه آدان را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود استقلال خوزستان شود.

VAR به کمک ساپینتو و شاگردانش آمد

در دقیقه ۳۸ حجت احمدی پس از باز پس گیری توپ از عارف آقاسی به نزدیکی محوطه جریمه استقلال تهران رسید و با اینکه آرمین سهرابیان را پیش روی خود داشت با شوتی از بیرون محوطه جریمه موفق شد گل دوم استقلال خوزستان را در این بازی به ثمر برساند که داور پس از بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدئویی VAR خطای بازیکن استقلال خوزستان را اعلام و گل دوم این تیم را مردود کرد.

در اواخر بازی در نیمه اول محمدحسین اسلامی اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با اختلاف کمی از دروازه استقلال خوزستان به بیرون رفت.

شروع نیمه دوم

پیش از شروع نیمه دوم، ریکاردو ساپینتو، عارف آقاسی و محمدحسین اسلامی را از زمین بازی خارج کرد و به ترتیب سعید سحرخیزان و یاسر آسانی وارد زمین شدند.

بازی در نیمه دوم از ساعت ۲۱:۰۸ آغاز شد و مطابق انتظار بازیکنان استقلال بازی را برای جبران گل خورده هجومی آغاز کردند که یاسر آسانی در دقیقه ۴۷ و از سمت راست به سمت محوطه جریمه استقلال خوزستان حرکت کرد و اقدام به سانتر توپ کرد که با اختلاف کمی از کنار دروازه این تیم توپ به بیرون رفت.

در دقیقه ۵۰ توپ در اختیار علیرضا کوشکی قرار گرفت که از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که امید افشین طی دو مرحله توپ را در اختیار گرفت.

امید افشین دروازه بان استقلال خوزستان در دقیقه ۵۹ دچار مصدومیت و بازی چند دقیقه‌ای متوقف شد.

فرصت سوزی آزادی برای استقلال

در دقیقه ۶۵ و روی ارسال زیبای توپ توسط ابوالفضل جلالی، توپ در محوطه جریمه استقلال خوزستان به محمدرضا آزادی رسید و این بازیکن در حالی که هیچیک از مدافعان استقلال خوزستان او را یارگیری نکرده بودند با سر به توپ ضربه زد که توپ او با اختلاف کمی از کنار دروازه افشین به بیرون رفت.

در ادامه مهران احمدی در محوطه جریمه توپ را به آزادی پاس داد که شوت او را بازیکنان استقلال خوزستان دفع کردند و در ادامه توپ به رضائیان رسید که شوت این بازیکن هم توسط مدافعان خوزستانی دفع شد.

جنپو دروازه خالی استقلال خوزستان را گل نکرد

روی حرکت زیبایی، یاسر آسانی از سمت راست زمین و با جا گذاشتن بازیکنان رو به روی خود توپ را تا داخل محوطه جریمه استقلال خوزستان جلو آورد و با پاسی در عرض و زمینی، توپ را به موسی جنپو رساند اما با دخالت مدافعان حریف، این بازیکن موفق به ضربه زدن به توپ نشد امید افشین توپ را در آغوش گرفت.

اخراج بوحمدان و ۱۰ نفره شدن استقلال خوزستان

حمید بوحمدان که در نیمه اول یک کارت زرد گرفته بود در دقیقه ۷۷ روی یاسر آسانی مرتکب خطا شد که داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR برای دومین بار در این بازی به این بازیکن کارت زرد نشان داد تا او با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شود.

الحدادی تیرک دروازه استقلال خوزستان را به لرزه درآورد

منیر الحدادی بازیکن جدید استقلال در دقیقه ۸۵ وارد زمین شد و در اولین لمس توپ خود اقدام به شوت زنی از بیرون محوطه جریمه کرد که توپ او به تیرک دروازه افشین برخورد کرد.

اخراج رضائیان از زمین بازی

در وقت‌های اضافه نیمه دوم و در حالی که بازیکنان استقلال تهران صاحب موقعیت بودند توپ به امید افشین رسید و او طی دو مرحله توپ را در اختیار گرفت و پس از آن نقش بر زمین شد که با واکنش رامین رضائیان همراه شد و پس از درگیری بازیکنان دو تیم، رضائیان به دلیل برخورد غیر ورزشی با بازیکن حریف از داور کارت قرمز مستقیم دریافت کرد.

در نهایت این دیدار با برتری یک بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید.

با کسب این نتیجه استقلال خوزستان ۲ امتیازی شد و استقلال تهران ۴ امتیازی باقی ماند.

سایر دیدارهای این هفته فردا شنبه ۲۲ شهریور برگزار می‌شود.

شنبه ۲۲ شهریور

* شمس آذر - پیکان؛ ساعت: ۱۸

* چادرملو - ملوان؛ ساعت: ۱۸

* ذوب‌آهن - مس رفسنجان؛ ساعت: ۱۸

* پرسپولیس - فولاد؛ ساعت: ۱۹