به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، پنجشنبه شب به خبرنگاران گفت: حسین افشین، رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور، روزهای ۲۸ و ۲۹ شهریورماه به کرمان سفر میکند.
وی افزود: در این سفر برنامههای متنوعی برای توسعه اکوسیستم فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان در استان کرمان پیشبینی شده است که از جمله آنها میتوان به بازدید از پارک علم و فناوری استان، نمایشگاه محصولات دانشبنیان و رونمایی از محصولات جدید شرکتها اشاره کرد.
وی افزود: همچنین در این سفر خط تولید دستگاه لاینرهندلر آسیابهای معدنی که محصول شرکتهای دانشبنیان است، به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار کرمان در ادامه گفت: در طول این سفر، معاون علمی رئیس جمهور در جلسات ستاد اقتصاد دانشبنیان، نشست نخبگان استان کرمان و نشست هماندیشی با صنایع بزرگ استان با هدف بررسی عملکرد قانون جهش تولید دانشبنیان و استفاده از ظرفیت صنایع بزرگ در توسعه اکوسیستم فناوری استان شرکت خواهد کرد.
طالبی، ادامه داد: این سفر نشاندهنده اهتمام دولت در حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تقویت همکاری میان دانشگاه، صنعت و بخش دولتی است.
