به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله اکبری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسات مشترک با فرمانداران ۲۶ شهرستان از ابتدای سال تا کنون گفت: در این جلسات، پروژههای هر شهرستان با توجه به نیازها و جمعیت هدف اولویتبندی شد تا بتوانیم منابع محدود را به سمت طرحهای ضروری هدایت کنیم. بر همین اساس بیش از ۴۰ درصد منابع مالی استان به ۵۳۶ پروژه منتخب شهرستانها اختصاص یافت که با مشارکت مستقیم فرمانداران تعیین شدهاند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: از امروز جلسات جدیدی را با ریاست استاندار آغاز کردهایم که در آن، پروژههای هر شهرستان بهصورت دستگاه به دستگاه بررسی میشود. نخستین جلسه با حضور مدیران آب و فاضلاب و فرمانداران برگزار شد تا اقدامات ششماهه اول سال ارزیابی و پیشنهاد فرمانداران برای تخصیص مرحله بعدی منابع بررسی شود.
اکبری با ابراز اطمینان از اثربخشی این رویکرد گفت: با این مکانیزم اولویتبندی، حتی اگر منابع محدود باشند، میتوانیم با هدایت صحیح بهترین نتایج را در بخش عمرانی استان به دست آوریم و پروژههای نیمهتمام را با سرعت بیشتری تکمیل کنیم.
نظر شما