مریم ابو مصطفی؛ روایت تلخ مرگ تدریجی یک کودک در غزه+ تصاویر

مریم دختر یک و نیم ساله‌ای است که در نتیجه فقدان زیرساخت‌های پزشکی در غزه برای مداوای بیماری‌هایش به سمت مرگ تدریجی پیش می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی فلسطین در گزارشی به وضعیت جسمانی یک دختر یک و نیم ساله فلسطینی به نام مریم پرداخته است که از بیماری‌های مختلف رنج می‌برد، اما شرایط درمان هیچ کدام از بیماری‌هایش در سایه قحطی و جنگ در غزه مهیا نیست.

این گزارش می‌افزاید که زیر سایه محاصره و جنگ در قلب ویرانی‌های غزه و در میان صدای انفجارها و بوی باروت، داستانی تلخ و تکان‌دهنده در حال رقم خوردن است؛ داستان «مریم ابو مصطفی» کودک خردسالی که تنها یک سال و هفت ماه دارد و امروز با مرگ تدریجی دست‌وپنجه نرم می‌کند. مریم به سوءتغذیه شدید، آتروفی مغزی و عفونت‌های خطرناک مبتلاست.

به نوشته این گزارش بیماری‌های مذکور در شرایط عادی می‌توانستند با درمان‌های پزشکی قابل مدیریت باشند، اما در غزه محاصره‌شده، جایی که بیمارستان‌ها از دارو و تجهیزات خالی مانده‌اند، هر لحظه زندگی او به کابوسی دردناک نزدیک‌تر می‌شود.

پزشکان در نوار غزه با دستان خالی نظاره‌گر رنج کودکانی چون مریم هستند. نبود دارو، قطع برق و از کار افتادن دستگاه‌های حیاتی، بیمارستان‌ها را به ساختمان‌هایی بی‌روح تبدیل کرده است که در آنها، بیماران و خانواده‌هایشان تنها با امید و دعا به آینده‌ای مبهم چشم دوخته‌اند.

