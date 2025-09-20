مریم ابو مصطفی؛ روایت تلخ مرگ تدریجی یک کودک در غزه+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی فلسطین در گزارشی به وضعیت جسمانی یک دختر یک و نیم ساله فلسطینی به نام مریم پرداخته است که از بیماریهای مختلف رنج میبرد، اما شرایط درمان هیچ کدام از بیماریهایش در سایه قحطی و جنگ در غزه مهیا نیست.
این گزارش میافزاید که زیر سایه محاصره و جنگ در قلب ویرانیهای غزه و در میان صدای انفجارها و بوی باروت، داستانی تلخ و تکاندهنده در حال رقم خوردن است؛ داستان «مریم ابو مصطفی» کودک خردسالی که تنها یک سال و هفت ماه دارد و امروز با مرگ تدریجی دستوپنجه نرم میکند. مریم به سوءتغذیه شدید، آتروفی مغزی و عفونتهای خطرناک مبتلاست.
به نوشته این گزارش بیماریهای مذکور در شرایط عادی میتوانستند با درمانهای پزشکی قابل مدیریت باشند، اما در غزه محاصرهشده، جایی که بیمارستانها از دارو و تجهیزات خالی ماندهاند، هر لحظه زندگی او به کابوسی دردناک نزدیکتر میشود.
پزشکان در نوار غزه با دستان خالی نظارهگر رنج کودکانی چون مریم هستند. نبود دارو، قطع برق و از کار افتادن دستگاههای حیاتی، بیمارستانها را به ساختمانهایی بیروح تبدیل کرده است که در آنها، بیماران و خانوادههایشان تنها با امید و دعا به آیندهای مبهم چشم دوختهاند.
