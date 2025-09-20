«عمر مختار» آماده حرکت به سمت غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کشتی عمر مختار یکی از کشتی‌های عضو ناوگان صمود است که از طرابلس پایتخت لیبی برای شکستن محاصره تحمیل شده بر نوار غزه به سمت این منطقه حرکت خواهد کرد.

نبیل السوکنی، سخنگوی رسمی کشتی، در یک گفتگوی اختصاصی به اسپوتنیک توضیح داد که کشتی عمر مختار آماده حرکت است، اما شرایط جوی مانع از پیوستن آن به ناوگان استقامت در زمان مقرر شد.

السوکنی افزود که پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از روز دوشنبه آینده وضعیت آب و هوا بهبود خواهد یافت و راه را برای حرکت کشتی در روز سه‌شنبه در صورت عدم وجود موانع دیگر هموار می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه عمر مختار حامل بسیاری از شخصیت‌های عمومی از داخل و خارج لیبی، علاوه بر خدمه دریایی است، ابراز امیدواری کرد که کشتی بتواند در شکستن محاصره تحمیل شده بر غزه سهیم باشد.