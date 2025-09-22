به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ملااحمدی در یکصدونودوسومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان، اظهار کرد: به دستور استاندار اصفهان، فعالیتهای مربوط به تکریم خیرین در قالب یک «ماهجشنواره» آغاز شد و تاکنون نشستهای متعددی با مجموعههای مختلف و نهادهای مردمی و دولتی برگزار شده است.
وی با بیان اینکه تکریم خیران وظیفه همه ماست، افزود: خوشبختانه حرکتهای ارزشمندی در زمینه تکریم خیرین آغاز شده است؛ در همین راستا، بیستوچهارم مهرماه میزبان هزار و هشتصد نفر از خیران سراسر کشور و استان اصفهان در سالن اجلاس سران خواهیم بود که در این برنامه، مدیران کل آموزش و پرورش کشور، معاونان وزیر، رؤسای مجامع خیرین و مدیران عامل نیز حضور خواهند داشت.
ملااحمدی اضافه کرد: یکی از اولویتهای جدی ما توجه به کیفیت آموزشی است، اما نه به شیوههای معمول و ناکارآمد گذشته؛ سال گذشته برای نخستینبار جامعه خیرین مدرسهساز به صورت هدفمند و هوشمندانه در موضوع کیفیت آموزش در سیستان و بلوچستان ورود کرد که با همکاری وزارت آموزش و پرورش، نتایج چشمگیری به دست آمد.
مدیر مجمع خیران مدرسهساز استان اصفهان گفت: بر اساس آمار رسمی، تنها استانی که در سال تحصیلی ۱۴۰۳ توانست میانگین معدل دیپلم خود را افزایش دهد، سیستان و بلوچستان بود و این اتفاق نتیجه مداخله مستقیم و سرمایهگذاری جامعه خیرین در حوزه آموزش بود.
وی تصریح کرد: ما در استان اصفهان نیز آمادگی داریم در همین مسیر گام برداریم؛ مشروط بر آنکه از روشهای تازه و اثربخش استفاده شود، نه راهکارهایی که طی دهههای گذشته نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.
ملااحمدی با بیان اینکه آمادگی برای اجرای این طرحها در اصفهان وجود دارد، خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما ارتقای کیفیت آموزش در سطح استان و کشور است و امیدواریم با همراهی آموزش و پرورش، خیران و سایر دستگاهها، گامهای جدی در این مسیر برداشته شود.
