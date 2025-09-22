محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت سامانه ناپایدار در منطقه است و از روز یکشنبه، مطابق هشدار سطح نارنجی، بارش‌های متناوب باران همراه با وزش باد، رعد و برق و احتمال تگرگ و کاهش دما پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی این مدت در نواحی کوهستانی بالای ۲۵۰۰ متر بارش برف نیز دور از انتظار نیست به تدریج طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با تضعیف سامانه ناپایدار، بارش‌ها در برخی نقاط ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی گیلان تصریح کرد: از روز پنجشنبه تا صبح جمعه کاهش ابر و افزایش نسبی دما انتظار می‌رود، اما مجدداً از جمعه با نفوذ سامانه ناپایدار به منطقه، بارش‌های متناوب تا اوایل هفته آینده پیش‌بینی می‌شود.

دادرس درباره پیامدهای احتمالی این شرایط جوی هشدار داد و گفت: آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد، بالا آمدن سطح رودخانه‌ها، احتمال سیلاب و لغزش، ریزش سنگ، خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌ها، لغزندگی سطح جاده‌ها و خطر برخورد صاعقه از مخاطرات این سامانه است.

وی از مردم خواست از توقف و برپایی چادرهای مسافرتی در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و همچنین به مسئولان توصیه کرد نسبت به پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و رعایت احتیاط در تردد جاده‌ای به دلیل لغزندگی اقدام کنند.

مدیرکل هواشناسی گیلان در پایان بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در بخش کشاورزی برای کاهش خسارات احتمالی تأکید کرد.