استاندار تهران: بیش از ۳ هزار کلاس درس با خروج اتباع آزاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان، بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش مشترک شهر و شهرستان‌های استان تهران که با حضور در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تدابیر لازم در خصوص بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها اندیشیده شده و تعامل حداکثری وجود دارد.



استاندار تهران با بیان اینکه این استان در ابتدای دولت چهاردهم جز ۴ استان پایین در کشور بوده است و امسال با افزایش سرانه روبرو شدیم؛ شهرهایی مثل شهریار و شهر قدس زیر ۳ متر و در شرایط بسیار نامناسب بودند، افزود: خوشبختانه با سیاست نهضت توسعه آموزش و مدرسه سازی در دولت ریل گذاری خوبی در استان انجام گرفته است. مدرسه سازی جز مهم‌ترین اولویت‌های کشور است و اثرات سیاست‌های دولت در کشور را می‌بینیم. نقش مردم در این مسیر هم محسوس است و تاکنون در استان تهران ۱۳۰۲ کلاس درس احداث شد و در کشور ۷ پله ارتقا پیدا کردیم.



معتمدیان عنوان کرد: باید بتوانیم خلق ثروت کنیم و در مسیر اجرای سیاست‌ها اقدام کنیم؛ عدد قابل توجهی از طریق مولدسازی می‌توان پرداخت کرد. تا پایان سال بیش از ۵۰۰ کلاس درس به سرانه آموزشی اضافه می‌شود و مسئولیت‌های اجتماعی همه شرکت‌های دولتی و هلدینگ‌های وابسته به دولت در مسیر مدرسه سازی هزینه می‌شود؛ ۳۰ درصد از ساخت و سازهای مدارس توسط خیرین و بخش خصوصی صورت گرفته و این‌ها باعث شد در کمتر از یک سال ۷ پله ارتقا در شاخص پیدا کنیم. تهران در بحث مدرسه سازی محروم است و امیدواریم بتوانیم تهران را از محرومیت خارج کنیم.



استاندار تهران با اشاره به ساخت زیرساخت‌های ورزشی و تجهیز مدارس استان گفت: در استان تهران برای ۱۸۰۰ کلاس درس و هر کلاس ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده است. توجه به ابزار هوشمند، میز و صندلی و آموزش اهمیت دارد و در کنار آن باید بتوانیم در جوار صنایع، هنرستان بسازیم. باید به سمت مهارت آموزی برویم و این تکلیف قانونی است؛ ما در بحث مهارت آموزی نیروهای ایرانی کار نکردیم و این مساله در دستور کار است.



وی در خصوص آخرین وضعیت طرد اتباع خارجی نیز تصریح کرد: نیمی از اتباع خارجی کشور در استان تهران قرار دارند؛ از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و چهارصد هزار نفر از کشور طرد شدند و آمار اتباع طرد شده در خود تهران ۴۵۰ هزار نفر است. هیچ کشوری نمی‌پذیرد اتباع غیرقانونی در آن کشور حضور داشته باشد؛ بیش از ۳ هزار کلاس درس با خروج اتباع آزاد شد و ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش اجاره رخ داده است. از همین هفته مرحله دوم طرد اتباع آغاز می‌شود تا خیالمان از مسئله اتباع غیرمجاز راحت شود.



وی در خاتمه اظهار کرد: در مدارس شبانه روزی اقشار آسیب پذیر حضور دارند و باید براساس نیازها تجهیز صورت بگیرد.