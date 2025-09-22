آیین تجلیل از ایثارگران و جانبازان دفاع مقدس در شهر خاش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و تجلیل از بازنشستگان، ایثارگران، آزادگان و جانبازان ۸ سال دفاع مقدس نیروهای مسلح ظهر دوشنبه با حضور فرماندهان نظامی، مسئولان محلی و رزمندگان دوران جنگ تحمیلی در شهر خاش برگزار شد.
امام جمعه شهر خاش در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به تبیین ارزشهای ماندگار دفاع مقدس پرداخت و با اشاره به «فرهنگ مقاومت و ایثار» آن دوران، جنگ تحمیلی هشتساله را الگویی بیبدیل برای نسلهای امروز دانست.
حجتالاسلام غلامرضا دهقان همچنین به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و آن را نمونهای از ایستادگی ملت ایران در برابر توطئههای دشمنان عنوان کرد.
در ادامه علی کرد نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی از نقش آفرینیهای ارزشمند رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تحقق اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی قدردانی کرد.
