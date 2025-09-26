آشنایی با اعضای پیوستۀ غیرایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای آشنایی با اعضای پیوسته غیر ایرانی این فرهنگستان، آنها را معرفی کرد. برابر اساسنامه، شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی میتواند به تشخیص خود از میان استادان، ادیبان و دانشمندان فارسیزبان خارجی تا ده تن را بهعنوان عضو پیوسته برگزیند. این اعضا دستکم سالانه یکبار در نشستهای شورای فرهنگستان شرکت میکنند و حق رأی دارند.
فرهنگستان از همان دوره فرهنگستان اول دو نوع عضو داشت: پیوسته و وابسته. پیوستگان اعضایی بودند که موظف بودند در جلسات حضور داشته باشند و وابستگان اعضایی بودند که افکار خود را به وسیلۀ مکاتبه به فرهنگستان میرساندند. اعضای وابسته فرهنگستان اول شامل نویسندگان و ادیبان و ایران شناسان و ایران دوستان ایرانی و غیرایرانی هم بود: جمالزاده، فخر ادهم، کریستنسن (دانمارک)، هانری ماسه (فرانسه)، ریپکا (چکسلواکی)، منصوربیک فهمی، علیبیک الجارم، محمد رفعتپاشا (مصر)، آرتور آبهام پوپ (آمریکا)، محمد اقبال (پاکستان)، ربتس و پولووسکی (روسیه)، نیکلسون (انگلستان)، هادی حسن و محمد حسنین هیکل (مصر).
اعضای پیوستۀ غیرایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از سال ۱۳۶۹ تاکنون این اساتید هستند: عبدالنبی ستارزاده (تاجیکستان)، زندهیاد دادخدا سیمالدین (تاجیکستان)، زندهیاد محمدجان شکوری (تاجیکستان)، گلرخسار صفیآوا (تاجیکستان)، صفر عبدالله (تاجیکستان)، عبدالقویم قیوم (افغانستان)، زندهیاد عبدالقادر منیازوف (تاجیکستان)، محمدسرور مولایی (افغانستان)، زندهیاد غلامسرور همایون (افغانستان)، زندهیاد محمدحسین یمین (افغانستان).
