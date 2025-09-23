نشست شورای امنیت درباره فلسطین و اوضاع خاورمیانه+ جزئیات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو الجزایر، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره موضوع غزه و تحولات منطقه آغاز شد.
معاون نماینده فرانسه در سازمان ملل
معاون نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل تأکید کرد که حمله ارتش رژیم صهیونیستی به شهر غزه، تنها موجب افزایش رنج و آلام ساکنان این منطقه خواهد شد.
نماینده آمریکا در سازمان ملل
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با تکرار مواضع ضد مقاومت، مدعی شد تا زمانی که جنبش حماس وجود دارد، صلحی در خاورمیانه برقرار نخواهد شد.
وی همچنین از حماس خواست همه اسیران را آزاد کرده، سلاحهای خود را کنار بگذارد و تسلیم شود.
نماینده آمریکا در ادامه، بدون اشاره به کارشکنی رژیم صهیونیستی رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین را به «ناتوانی در عمل به تعهداتشان در چارچوب توافق اسلو» متهم کرد.
این دیپلمات آمریکایی افزود واشنگتن از دستیابی به توافقی مذاکرهشده که به آزادی تمامی اسیران اسرائیلی در غزه منجر شود، حمایت میکند.
نماینده روسیه در سازمان ملل
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت: جنگ غزه موجب گسترش تنش و درگیری در سراسر منطقه شده است.
وی تأکید کرد اقدامات اسرائیل در غزه غیرقابل قبول است و نمیتواند ادامه یابد.
نماینده روسیه همچنین خاطرنشان کرد که آمریکا تاکنون هفت نوبت با استفاده از حق وتو، مانع تصویب قطعنامههای مربوط به توقف جنگ غزه در شورای امنیت شده است.
نماینده روسیه تصریح کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک حق تاریخی، نه یک لطف یا امتیاز است.
وی همچنین حمله اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه را نشانه آشکار آن دانست که اسرائیل هیچ ارادهای برای حرکت در مسیر دیپلماسی ندارد.
نماینده فلسطین در سازمان ملل
نماینده فلسطین در سازمان ملل اعلام کرد که سازمانهای امدادرسان و فعالان انسانی در نوار غزه هدف حملات قرار گرفتهاند.
وی تأکید کرد: ملت فلسطین با تلاش جدیدی برای نابودی موجودیت خود مواجه است.
این دیپلمات فلسطینی افزود: به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک حق مسلم و نه یک لطف است.
به گفته وی، این به رسمیت شناختن بخشی از تلاشهای بینالمللی برای پایان دادن به جنگ غزه است.
نماینده فلسطین با اشاره به «اعلامیه نیویورک» درباره راهحل دو دولتی، تأکید کرد این سند راه را برای تشکیل کشور مستقل فلسطین هموار میسازد.
وی پایان دادن به نسلکشی در غزه را اولویت فوری و غیرقابل تعویق دانست و گفت باید کشتار، ویرانی و قحطی در غزه متوقف و نیروهای اسرائیلی از این منطقه خارج شوند.
نماینده فلسطین ضمن حمایت از تلاشهای میانجیگری مصر، قطر و آمریکا، گفت هیچ توجیهی برای تأخیر در برقراری آتشبس در غزه وجود ندارد.
این دیپلمات فلسطینی افزود: برای جلوگیری از طولانی شدن جنگ به اقدامات قاطع نیاز داریم.
وی خاطرنشان کرد شورای امنیت از انجام نقش خود در توقف جنگ در غزه بازمانده است.
این دیپلمات فلسطینی همچنین بر لزوم بازپیوند نوار غزه با کرانه باختری تأکید کرد و گفت: ملت ما به بازسازی، غذا، دارو و التیام زخمها نیاز دارد. مردم فلسطین حق دارند با کرامت زندگی کنند و جنایاتی که امروز در غزه شاهدیم هیچ توجیهی ندارد.
نخستوزیر نروژ
نسبت به گسترش عملیات نظامی اسرائیل در شهر غزه نگران هستیم و بار دیگر خواستار توقف فوری آتشبس میشویم.
تصمیم به رسمیت شناختن کشور فلسطین در سطح جهانی شتاب گرفته است، هرچند هنوز از تحقق آن بر روی زمین فاصله داریم.
ولیعهد کویت به نمایندگی از شورای همکاری خلیج فارس
ملت بیدفاع فلسطین در نوار غزه با فجیعترین اشکال رنج و محاصره روبه هستند.
آنچه در غزه رخ میدهد نمونهای عینی از نسلکشی و پاکسازی نژادی است.
ما به شدیدترین عبارات حملات ناجوانمردانه اسرائیل علیه کشور برادر قطر را محکوم میکنیم.
تعرّض به هر کشور عضو شورای همکاری به منزله حمله به همه اعضاست، چرا که امنیت ما یکی است.
صلح عادلانه تنها از مسیر تحقق راهحل دو دولتی امکانپذیر خواهد بود.
رئیسجمهور آفریقای جنوبی
اجماع جهانی بر این است که اسرائیل مرتکب نسلکشی در غزه شده است.
باید نسلکشی در نوار غزه متوقف شود.
فلسطینیها شایسته این هستند که یک کشور آرام در کنار اسرائیل داشته باشند و قدرتهای جهانی باید برای اجرای راهحل دو دولتی اقدام کنند.
بزرگترین تضمین برای جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای، ممنوعیت کامل این سلاحهاست.
وزیر مشاور در امور همکاری بینالمللی قطر
تجربه نشان داده است که تنها مسیر حل و فصل منازعات، گفتوگو و میانجیگری دیپلماتیک است.
حمله به کشوری که نقش میانجیگر ایفا میکند، تعرضی آشکار به حقوق و قوانین بینالمللی بشردوستانه است.
نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه از سوی اسرائیل در سرزمینهای فلسطینی همچنان بهصورت سازمانیافته ادامه دارد.
تلاشهای میانجیگرانه آن زمان با حمله ناجوانمردانهای روبهرو شد که در واقع اسرائیل در حمله هوایی منطقهای مسکونی در دوحه را هدف قرار داد.
صلح عادلانه در خاورمیانه نه با نادیده گرفتن حقوق ملت فلسطین و نه با تحمیل واقعیت به زور امکانپذیر است.
حمایت از میانجیگران و مذاکرهکنندگان تنها یک موضوع سیاسی نیست بلکه پایهای اساسی برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی است.
نماینده عربستان در شورای امنیت امنیت
ادامه تجاوزات، نوار غزه را به کانون تنشی بدل کرده که تهدیدی برای ثبات کل منطقه محسوب میشود.
تکرار حملات اسرائیل نتیجه نبود سازوکارهای بازدارنده و ناتوانی شورای امنیت و جامعه جهانی در پاسخ به متجاوز است.
طرف اسرائیلی عمداً هرگونه فرصت برای حلوفصل مسالمتآمیز و توقف خونریزی را از بین میبرد.
آیا عقل سلیم میپذیرد که در بحبوحه تلاشهای قطر برای پایان جنگ، سرزمین این کشور برادر هدف قرار گرفته و حاکمیتش نقض شود؟
بار دیگر خواستار به جریان افتادن اقدامات شورای امنیت برای بازخواست از بیمسئولیتی و ماجراجوییهای منطقهای اسرائیل هستیم.
اقدام فوری و جدی جامعه بینالمللی دیگر ضرورتی اجتنابناپذیر برای توقف تجاوز و پایان محاصره غزه است.
نظر شما