۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۱

قفسه فروشگاه‌های مواد غذایی در چین خالی شد

چینی‌ها به دلیل در راه بودن ابرطوفان راگاسا در این کشور در حال خالی کردن قفسه‌های فروشگاه‌ها هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چینی‌ها به دلیل در راه بودن ابرطوفان راگاسا در این کشور در حال خالی کردن قفسه‌های فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها هستند.

از سوی دیگر دولت چین خود را برای وقوع این طوفان سهمگین آماده می‌کند.

خریداران در شنژن قفسه‌های سوپرمارکت‌ها را از میوه، سبزیجات و گوشت تازه خالی می‌کنند در حالی که طوفان سهمگین راگاسا به جنوب چین نزدیک می‌شود.

با نزدیک شدن طوفان سهمگین راگاسا به مرکز مالی هنگ کنگ و قدرت آنکه مقامات هشدار داده‌اند از مخرب‌ترین طوفان‌های تاریخ معاصر این شهر خواهد بود.

در این راستا برای تأمین امنیت مردم، مدارس تعطیل و پروازها لغو شده‌اند.

