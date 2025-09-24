به گزارش خبرگزاری مهر، چینی‌ها به دلیل در راه بودن ابرطوفان راگاسا در این کشور در حال خالی کردن قفسه‌های فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها هستند.

از سوی دیگر دولت چین خود را برای وقوع این طوفان سهمگین آماده می‌کند.

خریداران در شنژن قفسه‌های سوپرمارکت‌ها را از میوه، سبزیجات و گوشت تازه خالی می‌کنند در حالی که طوفان سهمگین راگاسا به جنوب چین نزدیک می‌شود.

با نزدیک شدن طوفان سهمگین راگاسا به مرکز مالی هنگ کنگ و قدرت آنکه مقامات هشدار داده‌اند از مخرب‌ترین طوفان‌های تاریخ معاصر این شهر خواهد بود.

در این راستا برای تأمین امنیت مردم، مدارس تعطیل و پروازها لغو شده‌اند.