به گزارش خبرگزاری مهر، چینیها به دلیل در راه بودن ابرطوفان راگاسا در این کشور در حال خالی کردن قفسههای فروشگاهها و سوپرمارکتها هستند.
از سوی دیگر دولت چین خود را برای وقوع این طوفان سهمگین آماده میکند.
خریداران در شنژن قفسههای سوپرمارکتها را از میوه، سبزیجات و گوشت تازه خالی میکنند در حالی که طوفان سهمگین راگاسا به جنوب چین نزدیک میشود.
با نزدیک شدن طوفان سهمگین راگاسا به مرکز مالی هنگ کنگ و قدرت آنکه مقامات هشدار دادهاند از مخربترین طوفانهای تاریخ معاصر این شهر خواهد بود.
در این راستا برای تأمین امنیت مردم، مدارس تعطیل و پروازها لغو شدهاند.
