به گزارش خبرگزاری مهر، کتایون شمشادی، مدیر گروه سیاست‌های کشاورزی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی امروز در چهاردهمین نشست کارگروه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی با ارائه گزارشی درباره تحولات بازارهای خارجی گفت: شورای بین‌المللی غلات پیش‌بینی کرده است که تجارت جهانی گندم تا پایان سال ۲۰۲۶، ۳ درصد افزایش پیدا کند.

وی در توضیح وضعیت بازار جهانی گندم اظهار کرد: چشم‌انداز تولید جهانی حدود ۸۶ میلیون تن افزایش یافته است و علاوه بر آن، پیشرفت مذاکرات صلح اوکراین و احتمال از سرگیری صادرات این کشور می‌تواند فشار بر قیمت جهانی را کاهش دهد.

وی ادامه داد: شرایط برداشت در ایالات متحده نیز مطلوب و بالاتر از انتظارات ارزیابی شده است.

مدیر گروه سیاست‌های کشاورزی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی درباره آخرین گزارش از بازار جهانی برنج گفت: پیش‌بینی می‌شود به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی و افزایش تولید، قیمت جهانی برنج ۱۱ درصد کاهش و ذخایر جهانی این محصول یک درصد افزایش یابد.

وی درباره تحولات بازار جهانی ذرت نیز تصریح کرد: شرایط آب و هوایی و کاهش برداشت در آرژانتین موجب نوسان بازار شده است و با این حال پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۶ تولید جهانی ذرت ۴ درصد، مصرف ۲ درصد و تجارت یک درصد افزایش یابد.

این مسئول ادامه داد: در هند نیز تولید ذرت با رشد ۱۹ درصدی به ۳۵ میلیون تن خواهد رسید.

وی با اشاره به تحولات بازار جو گفت: بازار جو با کاهش مصرف جهانی و رشد ۶ درصدی ذخایر تا سال ۲۰۲۶ روبه‌رو خواهد شد.

شمشادی اذعان کرد: در بازار سویا نیز به دلیل کاهش تقاضای چین برای واردات از آمریکا و تمایل این کشور به خرید از برزیل، چشم‌انداز صادرات آمریکا تضعیف شده است.

وی افزود: بر اساس برآوردها، ذخایر جهانی سویا یک درصد کاهش و تجارت آن ۲ درصد افزایش خواهد داشت.

به گفته شمشادی، شورای بین‌المللی غلات پیش‌بینی کرده است ذخایر جهانی غلات تا پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۲ درصد کاهش پیدا کند.