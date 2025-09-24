به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار غلامحسین محمدی اصل در همایش رزمندگان و بسیجیان عاشورایی خلخال که بعدازظهر چهارشنبه برگزار شد اظهار کرد: دشمن با استفاده از ظرفیت فضای رسانه‌ای و مجازی خود در تلاش برای ایجاد تفرقه بین ملت و مسئولین میهن اسلامی ایران است.

فرمانده سپاه حضرت عباس ( ع) استان اردبیل تأثیر جنگ رسانه‌ای و در عرصه فضای مجازی را بسیار سریع و خطرناک‌تر از جنگ نظامی با دشمن اعلام و افزود: تنها حفظ وحدت و انسجام ملی می‌تواند از لجن پراکنی دشمن در سطح فضای مجازی و دستیابی به اهداف تفرقه افکنانه دشمن جلوگیری کند.

سردار محمدی اصل هشت سال دفاع مقدس کشورمان را از لحاظ نوع و نحوه جنگ در تاریخ جهان بی‌بدیل توصیف کرد و گفت: در یک جنگ نابرابر که همه کشورهای شرق و غرب از رژیم بعثی عراق حمایت می‌کردند و در تلاش برای از کاراندازی نظام نوپای اسلامی بودند، رزمندگان اسلام با حمایت‌های ملت همیشه در صحنه و با دلاوری، رشادت‌، ازخود گذشتگی‌، همراهی دعای پدران و مادران، ایمان قوی، اعتقاد راسخ و اتکال به خداوند موفق به شکست دشمن تا دندان مسلح عراق شدند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی را عراقی‌ها تصاحب کنند.

فرمانده سپاه حضرت عباس ( ع) با اشاره به انسجام، وحدت، و همدلی بی‌نظیر مردم، مسئولین همراه با عملکرد بسیار مقتدرانه نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل گفت: دشمن در تلاش برای ایجاد جنگ داخلی با استفاده از منافقین، معاندین، سلطنت طلبان و دیگر عوامل خود در داخل کشور بود، که اتحاد و انسجام و همدلی مردم، وفاق ملی دولت، عملکرد بسیار مقتدرانه نیروهای مسلح، و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی مانع از دستیابی دشمن به اهداف و دسیسه‌های شیطانی حتی به صورت جزئی و کوتاه مدت شد.

وی تصریح کرد: هشت سال دفاع مقدس رزمندگان اسلام برگرفته از فرهنگ عاشورایی، و واقعه کربلا بوده و رزمندگان حاضر در هشت سال دوران دفاع مقدس مظهر شجاعت، ازجان گذشتگی، رشادت بوده و و جان خود گذشتند تا هیچ گونه آسیبی از سوی دشمن به نظام اسلامی ایران وارد نشود.

سردارمحمدی اصل با تقدیر از مردم شهید پرور و همیشه در صحنه خلخال برای حضور در انواع صحنه‌های پشتیبانی از نظام اسلامی و ولایت گفت: حضور ۵ هزار و ۶۰۰ نفر از مردم خلخال در صحنه جنگ با عراق و هشت سال دفاع مقدس و تقدیم ۵۳۰ شهید گرانقدر که نام هفت سردار رشید و دلاور اسلام در بین شهدای والا مقام این شهرستان دیده می‌شود حاکی از ولایتمداری مردم خلخال و تلاش روحانیت این شهرستان به خصوص امام جمعه فقید خلخال آیت الله یکتایی در تربیت فرزندان صالح و معتقد به نظام اسلامی و ولایت فقیه است.