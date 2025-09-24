به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شهروندان تونسی عصر چهارشنبه در اعتراض به هدف قرار گرفته شدن ناوگان جهانی «صمود» (مقاومت) برای شکستن محاصره غزه در مقابل مجموعه تئاتر شهر در خیابان حبیب بورقیبه در پایتخت تونس این کشور تظاهرات کردند.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات ضمن محکوم کردن حمله به ناوگان جهانی صمود خواستار حفاظت بین‌المللی از این ناوگان شدند.

کاروان جهانی «صمود» متشکل از بیش از ۵۰ کشتی با هدف کمک به مردم غزه و شکستن محاصره این باریکه، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و به تدریج کشتی‌های دیگری از مناطق مختلف جهان به آن پیوستند.

دوشنبه شب گذشته ۹ قایق ناوگان صمود هدف ۱۴ حمله پهپادی دشمن صهیونیستی قرار گرفت.

گفتنی است که پروتکل اضطراری دیشب پس از پرواز پهپادها بر فراز ناوگان و شلیک پرتابه‌ها و بمب‌های صوتی به سمت برخی از کشتی‌ها، در تمام کشتی‌های ناوگان جهانی صمود فعال شد.

در پی این حملات و تهدیدها صبح چهارشنبه یک کشتی نجات و امداد ایتالیایی برای حفاظت از ناوگان صمود اعزام شد. اسپانیا نیز اعلام کرد یک «کشتی عملیاتی» نیروی دریایی را از کارتاخنا به شرق مدیترانه اعزام می‌کند تا از کاروان صمود در مسیر خود به غزه محافظت و به آن کمک کند.