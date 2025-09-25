تسریع در روند نوسازی و تجهیز ورزشگاه تختی قم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو صبح پنجشنبه با همراهی جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان، از مجموعه ورزشی تختی قم بازدید کرد و در جریان وضعیت زیرساختها، مشکلات و نیازهای موجود این مجموعه قرار گرفت.
استاندار قم با اشاره به جایگاه ویژه مجموعه تختی در خاطره ورزشی مردم استان، اظهار داشت: این مجموعه به عنوان یکی از قدیمیترین فضاهای ورزشی قم، همچنان مورد توجه جوانان و خانوادههاست اما به دلیل فرسودگی بخشی از امکانات، نیازمند بازسازی، بهروزرسانی و تجهیز مجدد است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه توسعه فضاهای ورزشی از اولویتهای دولت وفاق ملی به شمار میرود، خاطرنشان کرد: رویکرد دولت در این بخش بر محلهمحوری، تقویت ورزش همگانی و حمایت از ورزش قهرمانی متمرکز شده و ورزشگاههایی نظیر تختی باید به کانون نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و پرورش استعدادهای ورزشی جوانان تبدیل شوند.
بهنامجو با اشاره به لزوم هماهنگی میان دستگاههای متولی برای رفع مشکلات مجموعه تختی، گفت: تسریع در روند نوسازی و تجهیز این ورزشگاه ضروری است و مجموعه مدیریتی استان در راستای تحقق این هدف همکاری و همافزایی خواهند داشت.
استاندار قم همچنین بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و مشارکت جوانان در استفاده از امکانات ورزشی تأکید کرد و افزود: مجموعههای ورزشی زمانی میتوانند نقش مؤثر خود را ایفا کنند که زمینه حضور گسترده خانوادهها، ورزشکاران و علاقهمندان به فعالیتهای سالم فراهم شود.
