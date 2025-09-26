امام جمعه ارومیه: مذاکره به شرط ترک غنی سازی بی فایده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با بیان اینکه ایران تنها کشور هسته‌ای بدون بمب اتم است، افزود: طبق فتوای رهبر معظم انقلاب، ایران به دنبال غنی سازی صلح‌آمیز هسته‌ای است.

وی خاطرنشان کرد: امروز کشورهایی که دارای بمب هسته‌ای هستند، مخالف فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران هستند و این به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

امام جمعه ارومیه در رابطه با مذاکرات نیز بیان کرد: امروز شرایطی پیش آمده که همه در کشور بر این اتفاق نظر دارند که مذاکرات در شرایط فعلی مناسب نیست و می‌تواند اثرات جبران ناپذیری داشته باشد.

وی افزود: ترس از آمریکا عین خفت و ذلت است در حالی که ملت ایران، ملت امام حسین است و تاکنون در مقابل ظلم ایستاده و خواهد ایستاد.

امام جمعه ارومیه بااشاره به تاکید دشمنان بر ترک غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، گفت: ایران به دنبال تولید بمب هسته‌ای نیست بلکه هدف از غنی‌سازی اورانیوم توسعه کشور در بخش‌های مختلف علمی، کشاورزی و… است.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه انسجام و اتحاد ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه سپری مهم بود که کشور را پیروز کرد، گفت: دشمنان با ایجاد اختلافات قومیتی، سیاسی و… دنبال تضعیف اتحاد و انسجام بین ملت هستند؛ اما امت اسلامی در مقابل دشمنان ید واحده هستند و باید این اتحاد و انسجام به عنوان سرمایه‌ای بزرگ حفظ شود.

وی، سید حسن نصرالله را ثروت عظیمی برای عالم اسلام دانست و گفت: بعد از شهادت سید حسن نصر الله، مسئله مقاومت و حزب الله لبنان به یادگار مانده و باید از این امر حفاظت شود.

امام جمعه ارومیه بر لزوم حفظ احترام استاد و معلم توسط طالب علم تاکید کرد و گفت: ادب اسلامی ایجاب می‌کند شاگرد نسبت به معلم خود احترام بگذارد.

وی با بیان اینکه در اسلام سفارش شده انسان خیر خواه دیگری باشد، گفت: همچنین مسلمان آبروی انسانی دیگر را حفظ کند.