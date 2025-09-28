  1. استانها
  2. سمنان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

تقویت زنجیره غذایی یوزپلنگ آسیایی با کشت علوفه در توران شاهرود

شاهرود- رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود از آغاز عملیات کشت علوفه در منطقه ماجراد خبر داد و هدف از این اقدام را حمایت و تقویت زنجیره غذایی یوزپلنگ آسیایی عنوان کرد.

مجید عجمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح کشت علوفه در منطقه ماجراد آغاز شده است، ابراز داشت: این طرح با مشارکت محیط بانان، همیاران طبیعت و جوامع محلی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه رویکرد این طرح تقویت زنجیره غذایی یوز آسیایی است، افزود: با فراهم شدن تغذیه مناسب علف خواران زنجیره غذایی یوز نیز تامین خواهد شد.

رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود با بیان اینکه این حرکت گام ارزشمند در راستای حفاظت از گونه های شاخص و تنوع زیستی منطقه است، ابراز داشت: حفاظت از یوز آسیایی و کمک به ایمن شدن زیستگاه عزم عموم مردم را می طلبد که این کار نیز بخشی از آن است.

عجمی با تاکید بر اینکه از جمله خطرات انقراض یوز تصادفات جاده ای، سگ های گله و کمبود طعمه است، تصریح کرد: با فراهم شدن این سه ضلع می توان امیدوار به بقای یوز آسیایی بود.

وی افزود: تک تک مردم می توانند با کاهش سرعت در محدوده تردد یوز، تامین علوفه و آگاهی رسانی و آگاهی بخشی در پیشگیری از انقراض یوز نقش مؤثر ایفا کنند.

