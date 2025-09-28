برگزاری اختتامیه کنگره ۳هزار شهید استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رسمی اختتامیه دومین اجلاسیه سرداران و سه هزار شهید استان سمنان با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به میزبانی مصلای امیرالمومنین (ع) سمنان همزمان با غروب یکشنبه آغاز شد.

در این مراسم همچنین جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، فرماندهان نظامی و انتظامی و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج مستضعفان، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات استانی حضور دارند.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان و امام جمعه سمنان همراه با استاندار سمنان و جمعی از مدیران ارشد استان سمنان نیز در این مراسم حضور دارند مطیعی قرار است تا لحظاتی دیگر به مهمانان مراسم اختتامیه اجلاسیه بزرگ شهدای استان خوش آمد گویی کند.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سخنران رسمی و اصلی مراسم احتتامیه اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان خواهد بود که از دقایقی دیگر سخنان خود را بعد از اجرای برنامه های فرهنگی و هنری، آغاز خواهد شد.

اجلاسیه شهدای استان سمنان بعد از سال ۹۴ به میزبانی شاهرود، برای دومین بار هدف گرامی داشت یاد سه هزار شهید استان سمنان و همچنین خانواده های معزز شهدا و ایثارگران و جانبازان برگزار شده و امشب به ایستگاه پایانی می رسد.

این اجلاسیه سی و یکم شهریورماه سال جاری آغاز و تا شامگاه یکشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.