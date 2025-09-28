حجت الاسلام والمسلمین علی خیور در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله لبنان، در روز سه‌شنبه، ۸ مهرماه ۱۴۰۴، ساعت ۹ صبح در مسجد جامع زاهدان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: این مراسم به منظور تبیین اهداف حزب‌الله و جبهه مقاومت و همچنین حمایت از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص جنگ‌های تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است.

وی افزود: در حاشیه این مراسم، چندین برنامه فرهنگی و هنری پیش‌بینی شده است؛ نمایشگاهی از دستاوردهای جبهه مقاومت که به برکت خون سید حسن نصرالله و شهدای حزب‌الله و جبهه مقاومت شکل گرفته است؛ اجرای سرودهای حماسی دانش‌آموزی در قالب برنامه‌های فرهنگی برای گرامیداشت این روز؛ بازخوانی فعالیت‌های سید حسن نصرالله در قالب نمایشگاه‌های مختلف به‌منظور آشنایی بیشتر مردم با ابعاد شخصیت ایشان و فعالیت‌های حزب‌الله.