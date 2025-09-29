  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۶:۰۵

فردا برق برخی از مناطق گچساران، کهگیلویه و چرام قطع می‌شود

یاسوج- روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از اعمال خاموشی‌های بابرنامه به علت اصلاح شبکه در برخی از مناطق گچساران، کهگیلویه و چرام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از اعمال خاموشی های با برنامه به علت اصلاح شبکه در برخی از مناطق گچساران، کهگیلویه و چرام خبر داد.

گچساران

سایت دانشگاه آزاد، خنگ بنار، مسکن مهر فاز ۲ از ساعت ۱۶:۰۵ تا ۱۸:۰۵

شهرک لاله، تعاونی هفت‌گانه، مدرس شرقی از ساعت ۱۶:۰۵ تا ۱۸:۰۵

چرام

کلایه سفلی شامل حوزه پست بانک و خیابان‌های مجاور، چمن مصنوعی کلایه، توبری، القچین علیا، شهرک صنعتی از ساعت ۱۵:۱۰ تا ۱۷:۱۰

کهگیلویه

کلایه علیا، روستای آقاطالب، لیرتلخک از ساعت ۸:۱۰ تا ۱۱:۱۰ صبح

