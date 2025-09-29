به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از اعمال خاموشی های با برنامه به علت اصلاح شبکه در برخی از مناطق گچساران، کهگیلویه و چرام خبر داد.
گچساران
سایت دانشگاه آزاد، خنگ بنار، مسکن مهر فاز ۲ از ساعت ۱۶:۰۵ تا ۱۸:۰۵
شهرک لاله، تعاونی هفتگانه، مدرس شرقی از ساعت ۱۶:۰۵ تا ۱۸:۰۵
چرام
کلایه سفلی شامل حوزه پست بانک و خیابانهای مجاور، چمن مصنوعی کلایه، توبری، القچین علیا، شهرک صنعتی از ساعت ۱۵:۱۰ تا ۱۷:۱۰
کهگیلویه
کلایه علیا، روستای آقاطالب، لیرتلخک از ساعت ۸:۱۰ تا ۱۱:۱۰ صبح
