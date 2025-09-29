  1. استانها
نوشت افزار دانش آموزان نیازمند تامین شد

بجنورد-مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره ) خراسان شمالی گفت: امسال برای تمام دانش آموزان نیازمند نوشت افزار تامین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، الهی راد در جشن عاطفه ها که در آموزشگاه شاهد فرشتگان برگزارشد اظهارکرد: مراکز نیکوکاری کمک های زیادی را برای جمع آوری نوشت افزار برای دانش آموزان نیازمند داشته اند.

وی افزود: برگزاری چنین برنامه هایی کمک میکند تا خیرین و کسانی که بانی کمک هستند افزایش یابد.

وی ادامه داد: معلمان باید به دانش آموزان کمک کنند تا فرهنگ مهر رو دوستی بین دانش آموزان رواج یابد.

وی خاطرنشان کرد: اگر در جامعه کارهای فرهنگی صورت گیرد دانش آموزان هم یاد میگیرند که از کودکی به نیازمندان کمک کنند.

وی یادآور شد: خیرین و بانیان کمک به دانش آموزان نیازمند الگوی خوبی برای دانش آموزان هستند.

