  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

معاون وزیر راه: زیرساخت شهری هم‌زمان با ساخت مسکن تقویت شود

معاون وزیر راه: زیرساخت شهری هم‌زمان با ساخت مسکن تقویت شود

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در دیدار با نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توسعه خدمات شهری در کنار ساخت مسکن در استان‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در دیدار با نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توسعه خدمات شهری در کنار ساخت مسکن در استان‌ها تأکید کرد.

وی در این دیدار، تکمیل دو مدرسه ۱۲ و ۶ کلاسه در سایت‌های مسکن مهر شهرهای سمیرم و حنا (استان اصفهان) را مورد بحث قرار داد و توسعه زیرساخت‌های شهری در کنار سایت‌های مسکن را یکی از رویکردهای اصلی وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد.

نبیان همچنین به تامین اعتبار پارک در سایت ۲۲۲ واحدی مسکن مهر سمیرم اشاره و از اتخاذ تصمیماتی در این زمینه خبر داد.

الحاق اراضی به محدوده شهر سمیرم برای اختصاص به نهضت ملی مسکن و پیگیری درخواست‌های شهرداری سمیرم از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود که مورد بررسی معاون وزیر راه و شهرسازی و نماینده مردم سمیرم قرار گرفت.

کد خبر 6606780
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها