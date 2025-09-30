به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در دیدار با نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توسعه خدمات شهری در کنار ساخت مسکن در استانها تأکید کرد.
وی در این دیدار، تکمیل دو مدرسه ۱۲ و ۶ کلاسه در سایتهای مسکن مهر شهرهای سمیرم و حنا (استان اصفهان) را مورد بحث قرار داد و توسعه زیرساختهای شهری در کنار سایتهای مسکن را یکی از رویکردهای اصلی وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد.
نبیان همچنین به تامین اعتبار پارک در سایت ۲۲۲ واحدی مسکن مهر سمیرم اشاره و از اتخاذ تصمیماتی در این زمینه خبر داد.
الحاق اراضی به محدوده شهر سمیرم برای اختصاص به نهضت ملی مسکن و پیگیری درخواستهای شهرداری سمیرم از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود که مورد بررسی معاون وزیر راه و شهرسازی و نماینده مردم سمیرم قرار گرفت.
