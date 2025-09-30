لاوروف: از جزئیات طرح ترامپ درباره غزه اطلاعی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت: روسیه از جزئیات طرح ترامپ درباره غزه اطلاعی ندارد فقط در جریان مفاد آن قرار دارد.
وی افزود: پس از مشخص شدن نظرات همه کشورهای منطقه در خصوص طرح غزه ترامپ، می توان از موضع روسیه در قبال این طرح صحبت کرد.
لاوروف بیان کرد: از روسیه برای پیوستن به نیروهای بینالمللی برای تضمین امنیت در نوار غزه دعوت نشده است.
وی درباره انتخابات در مولداوی نیز آنرا دستکاری شده و تقلبی توصیف کرد و از دستکاری آرای رای دهندگان به شکل علنی ابراز تعجب و حیرت کرد.
وزیر خارجه روسیه گفت: انتخابات مولداوی متقلبانه بود؛ از اینکه چگونه آرای رأی دهندگان می تواند تا این حد آشکار دستکاری شود، شگفت زده هستم.
