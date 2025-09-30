حاتمیان: تبریز پیشتاز پرورش ماهی با سیستم مدار بسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل حاتمیان روز سهشنبه در مراسم روز ملی آبزیان که در مجموعه پرورش ماهی سفیدان برگزار شد، اظهار کرد: این مجموعه فعالیت خود را از سال ۱۳۷۱ با ظرفیت ۶۰ تن در شمال شهرستان تبریز آغاز کرده و امروز با بهرهگیری از روشهای نوین تولید می تواند تا ۱۲۰ تن در سال ماهی از نوع قزل آلا تولید کند.
وی افزود: این مجموعه تقریباً یک زنجیره کامل تولید در حوزه شیلات محسوب میشود و سالانه بین دو تا چهار میلیون قطعه انواع محصولات تکثیری از جمله تخم ماهی و لارو تولید میکند. همچنین تنها مرکز در کشور است که پرورش ماهی با سیستم مدار بسته را اجرا کرده و با بازچرخانی و اکسیژندهی مجدد، آب مصرفی را به چرخه تولید بازمیگرداند.
در ادامه مراسم، عادل خمسهئی مدیر مجموعه پرورش ماهی سفیدان نیز با اشاره به بهرهوری بالای این مرکز گفت: براساس معیارهای شیلات، به ازای هر لیتر آب سالانه یک تن ماهی باید تولید شود، اما در سفیدان این رقم به بیش از ۱۰ تن رسیده است که حاصل تلفیق تجربه و استفاده از تکنیکهای نوین تولید است.
وی با تشریح فرآیند بازچرخانی آب افزود: آب پس از استفاده در استخرهای پرورش جمعآوری و تصفیه میشود، سپس با اکسیژندهی و عبور از بیوفیلترها، باکتریهای مضر و نیتریت منفی حذف شده و به نیتریت مثبت تبدیل میشود تا دوباره وارد چرخه تولید گردد.
خمسهئی ادامه داد: در راستای افزایش مصرف آبزیان در این مرکز علاوه بر تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا محل مناسبی جهت طبخ و عرضه آن به متقاضیان تعبیه شده است.
وی با تأکید بر لزوم حمایت از فعالان این عرصه تصریح کرد: لازم است دستگاههای متولی با ارائه تسهیلات مناسب، زمینه گسترش این فناوری را فراهم کنند تا شاهد توسعه پایدار در بخش شیلات و افزایش تولید ملی باشیم.
نظر شما