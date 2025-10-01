به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که ارتباط با سرنشینان کشتی آلما وابسته به ناوگان صمود قطع شده است.

بر اساس این گزارش، سرنشینان کشتی های ناوگان صمود در حالت آماده باش به سر می برند چرا که گزارش شده یک کشتی اسرائیلی به نزدیکی کشتی آلما که طلایه دار ناوگان صمود به شمار می رود رسیده است. نظامیان صهیونیست اقدام به ایجاد اختلال در سیستم های ارتباطی کشتی های ناوگان مذکور کردند.

مسئولان این ناوگان اعلام کردند که در حالت آماده باش باقی خواهند ماند و به منطقه ای که پیشتر مورد حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی قرار گرفته وارد شده اند.

سخنگوی ناوگان صمود تصریح کرد که اگر نظامیان صهیونیست به یکی از قایق های این ناوگان حمله کنند بقیه قایق ها به مسیر خود ادامه می دهند.