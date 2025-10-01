  1. استانها
  2. خوزستان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۳

سبزه زاری: دما در خوزستان کاهش می یابد

سبزه زاری: دما در خوزستان کاهش می یابد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از کاهش یک تا سه درجه ای دما در سطح استان خبر داد و گفت: همچنین امروز و فردا وقوع گرد و خاک محلی پیش بینی می شود.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی امروز و فردا (به ویژه امروز) وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و بخش هایی از مرکز استان به صورت متوسط همراه با تندبادهای لحظه ای خواهد بود که با توجه به میزان وزش باد برخاستن گردوخاک های محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی گفت: در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج پیش بینی می شود.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، طی امروز و فردا روند کاهش ۱ تا ۳ درجه ای دما در سطح استان وجود دارد.

سبزه زاری تصریح کرد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۳.۸ و ایذه با دمای ۱۴.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی ادامه داد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۲ و کمینه دمای ۲۱.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد خبر 6608107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها