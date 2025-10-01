سبزه زاری: دما در خوزستان کاهش می یابد

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی امروز و فردا (به ویژه امروز) وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و بخش هایی از مرکز استان به صورت متوسط همراه با تندبادهای لحظه ای خواهد بود که با توجه به میزان وزش باد برخاستن گردوخاک های محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی گفت: در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج پیش بینی می شود.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، طی امروز و فردا روند کاهش ۱ تا ۳ درجه ای دما در سطح استان وجود دارد.

سبزه زاری تصریح کرد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۳.۸ و ایذه با دمای ۱۴.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی ادامه داد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۲ و کمینه دمای ۲۱.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.